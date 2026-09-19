Del costo agrícola al bosque pasando por la recría: Así se financia cada eslabón del agro

“El campo no para” fue la frase que la pandemia dejó instalada como símbolo del agro paraguayo. Hoy, con la soja en plena siembra y la ganadería en plena zafra de servicios, esa frase también describe la lógica de financiamiento de Banco Sudameris.

ABC Rural conversó con Marcos Olmedo, ejecutivo del Sudameris, sobre cómo acompañar al productor con el financiamiento preciso en cada rubro.

Planificar antes de que llegue la urgencia

La anticipación es la clave.

“Cuando termina una zafra, comenzamos a planificar ya la siguiente”, explica Olmedo. Bajo ese esquema, el productor solo necesita coordinar con su oficial para programar los desembolsos.

El financiamiento de costeo agrícola, para soja y los demás cultivos de renta, es una de las fortalezas del banco. A eso se suma un impulso fuerte a la compra de maquinaria, ya sea por crédito directo o leasing, un producto que gana terreno entre los clientes por sus ventajas impositivas y de flujo de caja frente al crédito tradicional.

De la cría a la recría

En ganadería, la empresa financia el ciclo completo: engorde, cría y recría. Según Olmedo, buena parte de los productores hoy apunta a la retención de matrices, un objetivo país para reconstruir el hato ganadero en el mediano y largo plazo.

El banco también financia inversiones en mejoramiento de pasturas, un factor que impacta directamente en el manejo del rodeo y en la eficiencia del ciclo productivo.

Avicultura y porcinos: el grano hecho proteína

Sudameris financia además las inversiones de las principales empresas avícolas y porcinas que se instalan en el país, y ofrece productos específicos para los “integrados”, los pequeños productores que trabajan bajo el sistema de granjas integradas.

“Sin los integrados, estas industrias no lograrán sus objetivos”, señala Olmedo.

Cada financiamiento se ajusta al flujo de caja proyectado de cada inversión, y el banco trabaja junto a productores e industrias en el esquema de repago. La apuesta de fondo, dice Olmedo, es que Paraguay termine de convertir el grano en proteína y sume valor agregado a su producción agrícola.

Forestal, el rubro con más futuro

El clima, la tierra disponible y la demanda creciente de celulosa ubican al sector forestal entre las apuestas más firmes del banco. Sudameris es, según Olmedo, el principal financista del sector forestal paraguayo.

Las líneas para este rubro se otorgan a siete años, con pago de capital e intereses al final del plazo. Para el banco, la inversión forestal seguirá en expansión y se perfila como uno de los próximos motores de la economía paraguaya.

Ovino, un mercado que despega

El financiamiento para carne ovina todavía es incipiente. Quienes invierten en el rubro suelen ser ganaderos que lo suman como actividad complementaria, con proyectos a plazos de hasta 10 años.

Las solicitudes han empezado, pero Olmedo asegura que la institución está lista para acompañar los proyectos que sus clientes presenten a medida que el sector crezca y gane escala en el país.

Sudameris cuenta con especialistas por rubro productivo y soluciones financieras a medida para quienes buscan financiar un proyecto o reordenar sus necesidades financieras en el campo, sostiene el ejecutivo