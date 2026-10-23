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23 de octubre de 2026 - 10:21

Camino al récord de exportaciones: de cada US$ 100 nuevos exportados, US$ 63 los trajo la soja, US$ 5 el cobre y US$ 3 las barcazas

La soya, el cobre y los barcos y barcazas traen más divisas al país
La soya, el cobre y los barcos y barcazas traen más divisas al país

Paraguay exportó US$ 9.029,9 millones entre enero y agosto de 2026, US$ 1.436,4 millones más que en 2025 (+18,9%). De cada US$ 100 de ese aumento, la soja en grano aportó US$ 63 (US$ 907,7 millones). Entre las manufacturas industriales se destacan el cobre, con casi US$ 5 (US$ 67,8 millones), tras crecer 193%, la mayor suba de la canasta, y los barcos y barcazas, con US$ 3 (US$ 47,7 millones), un producto que no se exportaban en 2025.

Por ABC Color
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Anteriormente, las barcazas que bajan por la hidrovía iban cargadas de granos. Pero este año la carga transportada fueron las propias barcazas exportadas como productos. Paraguay vendió US$ 47,7 millones en barcos y barcazas, un rubro que en los primeros ocho meses de 2025 no registraba exportaciones.

Según Inteligencia Competitiva de Rediex, las ventas externas sumaron US$ 9.029,9 millones a agosto. Superan los US$ 7.593,5 millones de 2025 y los US$ 7.899 millones de 2024.

¿Cuánto trajo cada producto de cada US$ 100 adicionales colocados en el exterior?

La soja pone 63 de cada 100

La soja en grano embarcó 37,3% más volumen y facturó 45,9% más que un año atrás. Sus US$ 907,7 millones adicionales exportados equivalen a US$ 63 de cada US$ 100 que creció la exportación.

El grano, que se vende sin procesar y entra en la categoría de productos primarios, ganó peso en la canasta exportable: pasó del 26,1% al 32% del total.

El complejo sojero también hizo lo suyo. El aceite de soja sumó US$ 88,4 millones, unos US$ 6 de cada 100, con 6,1% más de volumen y 14,6% más de precio. Las harinas y tortas aportaron US$ 76,4 millones, cerca de US$ 5. Ambos son manufacturas de origen agropecuario (MOA) y mantienen una participación cercana al 5,5% cada uno.

Cobre fue el que más creció

Ningún rubro creció tanto como el cobre: 193%. Sus US$ 67,8 millones adicionales representan casi US$ 5 de cada US$ 100 del aumento total.

El cobre es la punta de lanza de las manufacturas de origen industrial (MOI). A su lado crecieron los hilos y cables eléctricos (+US$ 48,6 millones), los barcos y barcazas (+US$ 47,7 millones) y el aluminio (+US$ 33,3 millones).

En conjunto, las MOI crecieron 33,3%, con US$ 381,8 millones más: unos US$ 27 de cada US$ 100 del crecimiento. Su participación subió del 15,1% al 16,9%.

Otros rubros también crecieron a tres dígitos. Las bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre avanzaron 174,5% (+US$ 78,7 millones); el oro, 160,1%, y las leches preparadas, 107,6%. El trigo, en tanto, subió 64,1% (+US$ 45 millones).

Maíz y carne en rojo

El maíz encabeza las pérdidas: US$ 100,7 millones menos, lo que equivale a restar US$ 7 por cada US$ 100 ganados. La carne bovina resta casi lo mismo, con US$ 98,6 millones menos.

El caso de la carne es particular. El volumen exportado cayó 23,2%, pero el precio medio por tonelada subió 21,4%. El mejor precio amortiguó el golpe pero sin lograr compensarlo: su participación bajó del 19,1% al 14,9% del total.

La carne pesa en todo su bloque. Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) no cayeron: vendieron 6,4% más (+US$ 193 millones, unos US$ 13 de cada 100). Pero crecieron a un ritmo tres veces menor que el total exportado (18,9%); por eso su peso en la canasta bajó del 39,6% al 35,5%.

La energía eléctrica también resta. Su volumen bajó 10,3% y su valor, 3,9%, unos US$ 31 millones menos. Su participación pasó del 10,7% al 8,6%.

Una cuenta que cierra

Los aportes positivos suman más de US$ 100 porque los rubros en baja descuentan. Por bloques, la cuenta es: los productos primarios aportaron US$ 62 de cada 100 (+US$ 892,5 millones, +34%), las MOI US$ 27 y las MOA US$ 13. La energía eléctrica restó US$ 2. Resultado final: US$ 100. Como los primarios crecieron 34%, casi el doble que el total, su participación subió del 34,6% al 39%.

Más volumen que precio

Sin energía, los bienes exportados treparon 21,6%, a US$ 8.251,6 millones, mientras las toneladas crecieron 17,4%, de 11,7 a 13,8 millones.

El precio medio por tonelada mejoró alrededor de 3,7%: el motor fue el volumen y el precio sumó al empujón.

Argentina primer comprador y Chile se enfría

Las ventas llegaron a 162 mercados. Argentina se consolidó como principal comprador: US$ 4.002,9 millones, 38% más y el 44,4% del total. Sumó US$ 1.102,8 millones adicionales. Brasil quedó segundo, con US$ 2.346,7 millones y un avance moderado del 4,1%.

Estados Unidos subió 60,2%, hasta US$ 452,8 millones (+US$ 170,1 millones). Israel agregó US$ 103,2 millones. China casi triplicó sus compras (+194,8%, hasta US$ 71,4 millones) y Países Bajos las duplicó (+114,5%). Chile es el único gran destino en baja: US$ 525,9 millones, 9,4% menos.

Camino al récord de las exportaciones

Para superar los US$ 11.073 millones exportados en todo 2025, al país le basta vender US$ 849 millones el último trimestre. Salvo un quiebre abrupto, 2026 cerrará con un nuevo máximo.

Con los datos a septiembre, el récord está casi asegurado. Según el BCP, las exportaciones registradas sumaron US$ 10.223,4 millones en los primeros nueve meses, 19,7% más que en igual período de 2025.

Para superar los US$ 11.073,3 millones de todo el año pasado, solo falta colocar un tercio de los US$ 2.533,2 millones vendidos en ese mismo trimestre de 2025. Con un promedio mensual que este año supera los US$ 1.100 millones, la marca récord podría caer en octubre.

Para 2027, el panorama es favorable, con riesgos identificados: El Niño, mayores costos de combustibles, fertilizantes y logística, y tensiones geopolíticas.

El acuerdo Mercosur-Unión Europea aparece como la carta para que el próximo mapa tenga más productos procesados, más cobre y menos dependencia de un solo grano.

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