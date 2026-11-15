El futuro no es tan Ueno

Lo concreto de la existencia, lo material, nunca estará desligado de los anhelos de nuestro corazón. El sentimiento de injusticia nace cuando algo nos afecta en nuestra integridad, por no usar aquí la palabra “dignidad”, que tan poco entendemos hasta que la perdemos. Creo que ahora, después de los problemas bancarios, será más fácil entender otro concepto: el bien común (porque tres millones de personas tienen el mismo problema).

Somos espíritu encarnado; no somos ángeles. Necesitamos que alguien resguarde nuestros bienes, porque no están separados de nuestro ser. Todo puede contribuir a que nuestra vida espiritual florezca, incluido el buen uso del dinero. Hoy nos damos cuenta de la fragilidad de este bien.

Necesitamos que las autoridades, al menos por esta vez, se preocupen por la gente y sus necesidades, en lugar de anteponer revanchismos políticos. Ya vendrá, y así lo esperamos todos, el tiempo de la justicia. Con ella se restituye la dignidad. Así se construye un pueblo, se rectifica el camino y se devuelve la confianza. Esperamos que no nos vuelvan a decepcionar.

Participación activa

Por otra parte, es necesario crecer en la conciencia de nuestra participación en política cuando vamos a votar, ¿cuáles son los criterios para elegir entre uno u otro candidato? Las autoridades no se eligen solas; hay alguien que imprime su opción, y esos somos nosotros. Existe una complicidad en el origen de la cual no podemos desligarnos. Después de esto vienen la avaricia y la corrupción personal de las autoridades por el pueblo elegidas. Hace poco escuché a una persona que me decía que él votaba “por el que robe menos”. El chiste se cuenta solo.

El problema cultural no es menor; lo nuestro es un problema educativo. Hannah Arendt, pensadora y filósofa del siglo XX, después de haber vivido la experiencia de los grandes totalitarismos, indica en uno de sus libros más bellos, “Los orígenes del totalitarismo”, que para el poder es necesario manipular la cultura. En este sentido, creo que el problema de nuestro país se hace mucho mayor cuando distinguimos que la corrupción es un problema cultural.

Educativamente, la anulación del juicio crítico y de la reflexión en nuestros colegios, la censura de la realidad para dar paso a pensamientos o ideologías, hace que al poder de turno le resulte fácil manipular desde la ignorancia.

La tarea de educar

La crisis bancaria es un problema cultural; por lo tanto, exige educar. No hablamos aquí de una educación ética o económica (solamente), sino de una apertura de la razón a la consideración oportuna de todos los aspectos de la realidad. Evidentemente, si no comprendemos un libro, menos comprenderemos el mundo.

La esperanza nace cuando volvemos a desear. La revolución que necesitamos es una que provenga de lo más íntimo de lo humano: la del corazón. Que el grito de Belleza, Justicia y Bondad que cada uno de nosotros tiene, como constitutivo fundamental de su humanidad, vuelva a florecer. Estas exigencias tienden a ser anestesiadas por la cultura dominante; por este motivo, necesitamos una comunidad, un pueblo, un país humanamente fuerte que nos recuerde siempre para qué estamos hechos.

Salir de la crisis es fácil; construir no lo es tanto. Es necesario volver a poner la esperanza en las personas, así como Dios nos ha hecho, también en el mundo político. Confiar se hace necesario porque, justamente, lo que se ha roto en nuestro país es esto: la confianza.

(*) Párroco de San Rafael | Sacerdote de la Fraternidad de los Misioneros de San Carlos Borromeo