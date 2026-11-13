Trigo paraguayo llegó a uno de los grandes graneros del mundo

Argentina, uno de los grandes graneros del mundo, le compró trigo a Paraguay. Parece un contrasentido, pero tiene una explicación técnica: un molino del vecino país necesitaba proteína y gluten para corregir la calidad de su harina, y lo encontró del otro lado del río.

La operación se concretó en junio y movió 1.000 toneladas, por un valor aproximado de US$ 16.500. Sonia Tomassone, asesora de Comercio Exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), aclaró que se trató de un envío puntual. Una cifra marginal frente a las 600.000 toneladas que Paraguay exportó en la campaña anterior.

Según Tomassone, el molino mezcló el cereal paraguayo con trigo local para elevar la calidad de su producción. No fue una señal de escasez: Argentina tiene una cosecha importante y de buena calidad, aunque en la campaña anterior algunos problemas climáticos afectaron las características de ciertos lotes.

Brasil es el cliente casi único

Brasil concentra cerca del 99% de las exportaciones de trigo paraguayo. Bolivia, Uruguay y Argentina aparecen en la lista, pero con volúmenes mínimos que responden a oportunidades comerciales específicas.

Esa dependencia tiene un costo. Paraguay es tomador de precios, explicó la asesora de Capeco, y la dinámica del mercado brasileño termina marcando el ritmo de todo el negocio. Cuando Brasil compra menos o paga menos, el productor paraguayo lo siente de inmediato.

Un excedente acotado

La producción nacional oscila habitualmente entre 1 y 1,4 millones de toneladas. De ese total, unas 750.000 se destinan al procesamiento y al consumo interno, según estimaciones de Capeco. El saldo exportable queda así entre 300.000 y 400.000 toneladas en un año normal.

La campaña pasada fue la excepción: con una buena cosecha, el país despachó alrededor de 600.000 toneladas de la zafra vieja. En noviembre comenzaron los embarques de la nueva cosecha, todavía con volúmenes reducidos.

Tomassone estimó que las exportaciones podrían generar un ingreso de divisas cercano a los US$ 120 millones, sujeto a los precios internacionales y a las condiciones del mercado.

El trigo pierde la pulseada

El principal freno para crecer está dentro del propio campo. El trigo compite por superficie con el maíz zafriña y la soja, y viene perdiendo. La expansión de la demanda nacional e internacional de maíz empuja a los productores a priorizar ese cultivo. Cada hectárea que se destina al maíz zafriña es una hectárea menos de trigo.

El clima agrega presión. Tradicionalmente, el trigo se sembraba en junio y se cosechaba en septiembre. Hoy los productores adelantan sus calendarios para reducir riesgos y ordenar mejor la campaña, y el cereal de invierno queda encajonado entre cultivos más rentables.

Capeco apuesta a la genética. El gremio investiga variedades precoces que permitan adelantar la siembra y esquivar la competencia con otros cultivos. La meta es reactivar un área sembrada que no crece desde hace seis o siete años.

Mientras tanto, el desempeño de las próximas exportaciones dependerá de dos variables que nadie controla: el régimen de lluvias y el humor de los mercados internacionales. La venta a Argentina demostró que el trigo paraguayo tiene atributos que otros valoran. El desafío es producir más para poder venderlo.