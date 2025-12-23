Transporte de granos pone al límite la logística terrestre en Paraguay

El directivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Hugo Pastore, detalló que, al sumar la producción de soja, maíz, trigo, arroz y otros rubros como canola y girasol, se superan las 18 millones de toneladas de granos transportados en 2025 y representan más de 600.000 viajes de camiones.

“Este resultado, se traduce en buena noticia porque mantuvo activa a toda la flota de transporte del país. En años anteriores, particularmente en 2022, cuando se registró un fuerte quiebre en la producción, el problema no era el precio de los servicios, sino que no había carga”, recordó.

En esa línea, afirmó que actualmente existe suficiente volumen de carga, la gente se encuentra trabajando a pleno y todo el sector del transporte genera un importante efecto derrame hacia los servicios que hacen a la economía del país.

Flete internacional

Respecto al flete internacional, principalmente hacia Brasil, indicó que desde la cosecha de maíz- entre julio y agosto-, se comenzó a observar una fuerte presión sobre la infraestructura de transporte hacia ese destino.

Confesó que la logística se “puso a prueba”, con filas extensas de camiones y pasos fronterizos “operando al límite de su capacidad”, especialmente en los cruces de Ciudad del Este- Foz do Iguaçu, Puerto Indio e Itaipú-Santa Elena etc.

“Fueron necesarias implementar medidas operativas. Nos sentamos todos los actores de la cadena para coordinar acciones, principalmente en el cruce Ciudad del Este- Foz do Iguaçu, que es el más importante, y trabajar de manera sincronizada también con las autoridades brasileñas”, relató.

Manifestó que esta coordinación permitió aumentar el flujo diario de camiones. Actualmente, las exportaciones a Brasil registran cerca de 120.000 vehículos que cruzaron a lo largo del año, aseguró Pastore.

Asimismo, afirmó que la entrada en uso del puente de la Integración, inicialmente con camiones vacíos, ayudará a descomprimir el tránsito, ya que entre 150 y 200 vehículos que antes cruzaban por el puente de la Amistad pasarán a utilizar esta nueva infraestructura.

“La entrada en funcionamiento pleno de ese puente es fundamental, así como la concreción de la nueva circunvalación de Ciudad del Este y el avance de las obras del nuevo puente sobre el río Monday. Creemos que esto cambiará la historia de la logística y de la participación de Brasil en nuestro comercio”, alegó.

Transporte fluvial

En cuanto al transporte fluvial, señaló que al inicio de la campaña del complejo soja se registraron problemas en la navegación, principalmente por los sedimentos (partículas de roca) del río Bermejo. Explicó que, al encontrarse bajo el nivel del río Paraguay, todos esas rocas ingresaron sin freno al cauce, generando inconvenientes “atípicamente peores” de lo que debería haber sido.

El directivo indicó que esta situación requirió una acción urgente para rehabilitar los pasos navegables y, a partir de esa experiencia, insistió en la necesidad de ser previsores de cara a la campaña que inicia próximamente y de tomar las medidas correspondientes para no volver a transitar el mismo desafío.

A diferencia del año pasado, comentó que en la actual campaña el río Paraguay se encuentra en un nivel más alto, lo que podría ayudar a paliar la enorme entrada de sedimentos provenientes del río Bermejo. No obstante, advirtió que los sedimentos igualmente estarán presentes, por lo que es fundamental garantizar una navegación oportuna cuando se inicien las exportaciones al arranque de la cosecha.

Pedido de gremios

Recientemente, los gremios lanzaron un comunicado instando a las autoridades a que se realicen con anticipación las tareas de dragado de mantenimiento en esta zona.

Ante ese marcó, afirmó que valoran los trabajos de mejora en la navegación realizados este año, a pesar de haber tenido relativamente poca agua, se pudo navegar con menos carga.

En el caso del río Paraná, sostuvo que prácticamente durante todo el año se garantizó la navegabilidad, destacando que los trabajos de dragado realizados aguas abajo de la represa de Yacyretá fueron fundamentales. Subrayó que la continuidad de estos trabajos es muy importante para que la producción de esa región pueda salir sin mayores inconvenientes.