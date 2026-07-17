Sector porcino: Paraguay importa cerdas reproductoras de genética brasileña

Paraguay no solo registra un fuerte crecimiento en el consumo de carne porcina, sino que las exportaciones del rubro van en aumento, lo que obliga a los productores a invertir en genética para mejorar la producción, indican desde el sector.

En ese sentido y ante el auge del rubro suino (porcino) en nuestro país, Joel Dos Santos, de Aelo Representaciones, comentó que desembarcó en Paraguay la primera carga de cerdas reproductoras, adquiridas por pequeños y medianos productores porcinos.

Consideró que la incorporación de esta nueva genética al país representa “una buena oportunidad”, ya que permitirá mejorar la producción y los indicadores del sector.

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Porcinos con nueva genética

Señaló que los animales fueron proveídos por la empresa brasileña de genética porcina Top Gen y que la importación de animales vivos se concretó el pasado 25 de junio.

Explicó que actualmente las marranas se encuentran en cuarentena y que, una vez concluido este proceso, serán entregadas a los productores que las adquirieron, debido a que son animales preparados y listos para iniciar su etapa reproductiva.

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Primera carga de 115 cerdas reproductoras

“En la primera carga de animales llegaron al país 115 animales con un peso promedio de entre 100 y 110 kilos. Ahora esos números ya mejoraron y algunos alcanzan aproximadamente los 130 kilos por animal”, comentó.

El profesional manifestó que el sector porcino observa con optimismo la incorporación de esta nueva genética, ya que el objetivo es mejorar la cantidad de animales y contribuir al fortalecimiento de la producción nacional.

Aseguró que este tipo de cerdas está preparado para enfrentar esos desafíos, debido a que permite producir animales más robustos, con mejor crecimiento y una mayor ganancia diaria de peso, características que benefician tanto al productor como al sector porcino.

Segunda importación en el rubro

Consultado sobre una segunda importación, mencionó que primero aguardan los resultados de esta primera carga, que calificó como un plan piloto. Agregó que los animales continúan bajo supervisión del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), a la espera de concluir la cuarentena.

Detalló que las 115 marranas importadas serán distribuidas entre cinco productores (pequeños y medianos). Indicó que los animales permanecen en una granja de Coronel Oviedo, donde continúan confinados mientras aguardan la autorización del Senacsa para salir de la cuarentena, proceso que puede extenderse entre 18 y 30 días.

“Tenemos el interés de varios productores para una segunda carga. Estamos muy entusiasmados y, una vez que se libere este primer cargamento en los próximos días, comenzaremos a preparar una nueva importación con destino al Paraguay”, afirmó.

Genética similar al mercado local

Asimismo, señaló que crece el entusiasmo por esta genética dentro del sector porcino, ya que, según indicó, fue desarrollada para adaptarse a las condiciones del mercado local.

Respecto a la genética de estos animales en comparación con la disponible actualmente en Paraguay, sostuvo que es bastante similar. Explicó que los animales producidos en Brasil cuentan con un respaldo genético proveniente de Suiza, donde la empresa desarrolló líneas orientadas a obtener mejores resultados productivos y animales terminados de mayor calidad.

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“Nosotros trabajamos con otras marcas en Paraguay y, junto con la empresa brasileña, identificamos la necesidad de traer esta genética al país mediante una alianza estratégica, con el objetivo de desarrollar el sector porcino paraguayo. Nos encargamos de la compra, la importación y la entrega de los animales a los productores”, precisó.

Charla técnica

En ese contexto, la empresa organiza para el próximo 18 de julio, a las 09:00, una charla técnica en la Granja Las Mircias, ubicada en Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú. Durante la jornada se presentarán a los productores las características y ventajas de la genética de los animales vivos recientemente importados.