Faena bovina recupera ritmo y vuelve a niveles “regulares” previos al récord de 2025

En el mes de julio último, las industrias frigoríficas registraron la mayor cantidad de faena bovina y si bien se constata cierta recuperación para el sector, según el boletín del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), la cifra aún se encuentra por debajo de lo registrado el año pasado.

El boletín suministrado por el servicio veterinario oficial muestra una recuperación en la faena de bovinos durante el mes de julio, al procesarse 190.839 cabezas, unas 18.307 reses más que en junio de este año, cuando se faenaron 172.532 cabezas de ganado. Sin embargo, al comparar el resultado de este séptimo mes con julio del año pasado, cuando se procesaron 203.383 cabezas, se observa una caída del 6%.

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Además, los datos reflejan que la caída fue más pronunciada al inicio del año. En enero, el procesamiento en plantas disminuyó 28%; en febrero retrocedió 25%; en marzo, 2%; en abril, 38%; en mayo, 26,6%; y en junio, 13% y julio 6% de acuerdo con los datos oficiales.(Gráfico).

Si bien se observa una mejora en los sacrificios de animales durante los últimos meses, pese al lento arranque de inicios de año, el gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Daniel Burt, mencionó a ABC que, si se compara con el año pasado, cuando se logró un “récord” en la faena, los números de este 2026 vienen a ser “regulares”.

Faena acumulada

Desglosando el boletín del Senacsa, la faena de bovinos en frigoríficos totalizó 1.081.918 cabezas entre enero y julio de 2026, lo que representa una caída interanual del 17%. Al séptimo mes de 2025 se habían procesado 1.380.490 cabezas.

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En esa línea, Burt explicó que no necesariamente la faena “está mal”, sino que se volvió a los números obtenidos a julio de 2020 (1.047.404 cabezas) y 2021 (1.405.579), situación que, según aseguró, tiene que ver con lo que se está observando con el cambio de una sequía prolongada a un año de muchas lluvias, lo que cambió la disponibilidad y la oferta de la materia prima, que es el ganado.

No obstante, desde el complejo cárnico ya habían anticipado que el procesamiento industrial podría ubicarse por debajo de los niveles de 2025. Esto se debe a que el año pasado, debido a las condiciones climáticas adversas, el sector ganadero envió una importante cantidad de animales al frigorífico para su sacrificio, especialmente durante los primeros meses del año.

“Hoy estamos viendo retenciones de vientres en el campo que ayudará a repoblarlos después de años y de realizar de mucha faena que generó una reducción del hato. También estamos observando que el precio del ganado se ubica a precios récord”, precisó.

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En ese sentido, dijo que ahora la industria debe salir a vender la carne con ese desafío, teniendo competidores como Brasil. Señaló que Paraguay podría repoblar los campos y mejorar la eficiencia, de manera a poder sostener el negocio en el mediano plazo.

Top 5 de frigoríficos

En cuanto al desempeño por plantas durante julio, el frigorífico Belén, de Minerva Foods, se posicionó como la empresa con mayor nivel de actividad, con 41.895 cabezas faenadas. Le siguieron Frigomerc, con 21.747 animales; San Antonio, con 19.559; Frigochaco, con 19.540; y Victoria, que completó el top cinco con 17.808 cabezas procesadas.