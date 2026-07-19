El ataque de Villate en el Mitic y el oscuro abismo del fascismo

El ministro del Mitic, Gustavo Villate, calificó de “comunista” al periodista de ABC que viene investigando a su equipo de comunicación por impulsar supuestamente campañas de odio y desinformación. Su pensamiento y su cargo son similares al de Joseph Goebbels, ministro de Ilustración Pública y Propaganda en el Tercer Reich de Adolf Hitler, ejecutor de un genocidio.

Leonardo Gómez vienen denunciando, a través de sus artículos con respaldo documental, en ABC, toda una red de desinformación y campañas de odio contra periodistas, medios de comunicación y políticos críticos al gobierno de Santiago Peña, que supuestamente involucraría a Gustavo Villate, la viceministra Alejandra Duarte, varios funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic), y estaría teniendo financiación estatal.

Ante la insistencia de las denuncias, en entrevista con ABC Cardinal, en vez de argumentar sobre los hechos, Gustavo Villate atacó a Gómez. Dijo que no es periodista, sino activista, un comunista que usa el periodismo, un zurdo.

El derecho constitucional a ejercer el periodismo e investigar

Vale recordarle, sin embargo, al ministro, que así como garantiza la libertad de pensamiento, de expresión y de credo, la Constitución Nacional de 1.992 (la primera post dictadura stronista), garantiza el ejercicio del periodismo libre y sin restricción alguna.

Esto, según constitucionalistas como Alcibiades González Delvalle, precisamente para asegurar la pluralidad, que todos los sectores de la sociedad paraguaya puedan ejercer el periodismo, la incansable búsqueda de la verdad, la denuncia de casos de corrupción, el necesario contrapoder. O sea, no importa el credo, pensamiento político, si es zurdo, derecho o de centro, un ser humano tiene derecho a ejercer el periodismo y, al hacerlo, es periodista.

La censura como política de Estado

Pero además, la declaración de Villate refleja lo que considera gran parte del gobierno de Santiago Peña: aquel que no piense y actúe como ellos mandan, es enemigo y debe ser eliminado. Esta política de ataque sistemático está probada en la Red de Desinformación que viene denunciando Gómez y también en el acto de censura que se dio en Radio Cáritas, que fue obligada por el Gobierno a borrar de sus redes la publicación en la cual se exigía la destitución del ministro, según denuncia del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP).

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El titular del Mitic tiene acceso a tecnología que, en manos equivocadas, podría ser una peligrosa arma de guerra. Y a Villate, esta vez solo le faltó colocar en la solapa de Leonardo Gómez, una X que lo señale como peligroso enemigo de la sociedad. Medio pasito más y caemos al oscuro abismo del fascismo. Solo falta que quienes expongan la corrupción ejerciendo el periodismo, y quienes osen pensar distinto, pasen a ser calificados de “terroristas políticos”.