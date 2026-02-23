CODI se constituye en la casa de la familia de Almir, secuestrado por el EPP

Miembros y agentes del CODI se constituyeron en la casa de la familia de Almir de Brum, joven víctima de secuestro del EPP ocurrido en un establecimiento sojero manejado por su familia en la zona de Curuguaty, departamento de Canindeyú.

En fotos compartidas por el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) se ve al coronel Carlos Casco, comandante del Batallón de Inteligencia Militar (BIMI), junto con Valmir de Brum, padre de la víctima de secuestro.

El colono Almir de Brum, secuestrado el pasado fin de semana de un establecimiento sojero manejado por su familia en la zona de Curuguaty, departamento de Canindeyú, continúa con ubicación desconocida mientras su familia espera un nuevo contacto de los secuestradores, mientras que las autoridades policiales y militares continúan sus investigaciones.

En el sitio de donde De Brum fue secuestrado fueron hallados panfletos alusivos al grupo armado EPP y una nota dirigida a Valmir de Brum, padre de Almir, exigiendo no involucrar a la Policía o a fuerzas militares en el caso e indicando que instrucciones serán enviadas a la familia en el futuro.

Ataques del EPP en la zona

El grupo armado se ha caracterizado por realizar secuestros extorsivos – algunos de los cuales siguen sin ser resueltos– y la zona en la que De Brum fue secuestrado está dentro de lo que el Gobierno considera un área de “influencia” del EPP.

La familia de De Brum hizo ayer una declaración pública pidiendo una prueba de vida del hombre secuestrado. Sin embargo, hasta el momento no hay información de que haya habido un nuevo contacto de los secuestradores, indicó a ABC Cardinal el general Alberto Gaona, comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

El general Gaona afirmó que el Codi está trabajando de manera “coordinada” con el Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional en recabar datos de inteligencia sobre lo ocurrido y presentó la hipótesis de que los secuestradores no tenían a Almir de Brum como blanco específico, sino que se lo llevaron y luego lo interrogaron para saber quién era y dejar un escrito dirigido a su familia.

El general Gaona explicó que, según datos de inteligencia, las filas del EPP se habrían reducido a entre 12 y 15 integrantes en la actualidad.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, dijo hoy a ABC que esa reducción en el tamaño de las filas del EPP ha aumentado su peligrosidad, ya que permite al grupo armado moverse con mayor facilidad y sigilo.