Pese a que el crimen organizado tomó Canindeyú cúpula policial del departamento sigue campante

En octubre del año pasado fue nombrado como director de Policía de Canindeyú el comisario general inspector Ricardo Orué Salinas, mientras que como su segundo, en el cargo de Jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana fue nombrado el comisario principal Mario Zacarías Pérez Acosta.

La flamante cúpula policial de Canindeyú se inauguró en la madrugada del 30 de octubre de 2025, 20 días después de haber asumido el cargo con el feroz ataque a la sede del banco Itau de la ciudad de Katueté.

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Una banda de criminales literalmente volaron gran parte de la sucursal bancaria y abrieron varias cajas de seguridad para robar unos 910.00 dólares y más de G. 4.000 millones, luego los investigadores recuperaron 478.00 dólares.

En la huida los criminales quemaron y abandonaron algunos vehículos, luego se esfumaron por los caminos vecinales.

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Mientras que entre la noche del martes 2 y madrugada del miércoles 3 de diciembre, agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) incautaron en la zona de Saltos del Guairá un cargamento de casi 90 toneladas de marihuana.

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El enorme cargamento de droga salió de la zona de producción ubicada en las cercanías de la localidad de Yby Pytá en un convoy integrado por tres camiones de gran porte, catorce camionetas todo terreno y dos automóviles.

Narcos se pasean en caravana por Canindeyú

La narco caravana cruzó casi todo el departamento sin ser detectada por los agentes de las diversas comisarías hasta llegar a las cercanías de Saltos del Guairá. En la operación fueron detenidas cinco personas, entre choferes y ayudantes.

Sergio Daniel González Aguilera, quien aparentemente iba encabezando el convoy intentó abrirse paso a tiros entre los agentes especiales y terminó abatido. Por este hecho sólo algunos oficiales subalternos y suboficiales fueron trasladados.

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Sin embargo, el ataque más brutal perpetrado por criminales contra una sede Policial se registró en la noche del martes 21 de julio pasado, cuando alrededor de 10 desconocidos asaltaron a tiros la sede del Puesto Policial número 4 de Naranjito, en el distrito de Ybyrarobaná.

Los criminales mataron a tiros al suboficial mayor Atilio Martínez Barrios (40), al suboficial inspector Herminio Ojeda González (33) y al funcionario civil Josemar Escobar Piris (37), mientras que otro uniformado también resultó herido, pero logró salvar su vida.

El edificio del Puesto Policial fue quemado y reducido a cenizas al igual que los vehículos estacionados en el frente.

Gobierno atribuyó ataque al EPP

Oficialmente, la Policía Nacional atribuyó el brutal golpe a miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), supuestamente basado en los resultados de los peritajes de las vainillas de las balas disparadas por los criminales, que fueron recogidas en el sitio.

Supuestamente esas balas fueron disparadas con las mismas armas que fueron utilizadas en ataques anteriores ejecutados por el EPP en la misma región.

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Sin embargo, con el correr de los días aumentan los rumores en Canindeyú y entre los propios oficiales de la Policía que el ataque al Puesto Policial número 4 de Naranjito fue en realidad una venganza del crimen organizado.

Según la versión, unos días antes del ataque, los agentes de la unidad policial incautaron unos 300 kilos de cocaína, que luego devolvieron a cambió de una importante suma, pero luego los narcos descubrieron que faltaban 50 kilos a la carga.

Aparentemente, los traficantes venían amenazando a los uniformados para que devuelvan los kilos de droga que robaron, es más existen versiones de que algunas de las víctimas hasta se despidieron de sus familiares antes de volver a la unidad para tomar su guardia.

Es más, el jefe de la unidad, el comisario principal Julio Cabañas salió del Puesto Policial unas horas antes, supuestamente para asistir a un velorio y hasta dejó su camioneta en el sitio, que también fue quemada.

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Pese a todos estos hechos, el director de Policía de Canindeyú comisario general inspector Ricardo Orue Salinas y el jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana, comisario principal Mario Zacarias Pérez Acosta siguen en el cargo.

Estos tampoco dieron solución a las invasiones de tierras ejecutadas por grupos de presuntos campesinos armados que han generado zona liberadas, como el asentamiento 1° de Marzo, donde los organismos de seguridad tienen prohibida la entrada, según confirmaron las fuentes.