Fiscalía pide informes a Rutas del Este sobre el cruce de Pedrozo, lugar del trágico accidente

La Fiscalía investiga el accidente fatal que ocurrió el sábado en el que murieron hasta el momento seis personas, cuatro de ellas de una misma familia, y dejó nueve heridos.

El trágico accidente ocurrió en el kilómetro 47 de la ruta PY02, en la compañía de Pedrozo, Ypacaraí, donde hay un semáforo en el que varios vehículos estaban esperando que se ponga en verde para avanzar, cuando un camión perdió los frenos y terminó impactando contra los mismos.

En el marco de la investigación, el agente fiscal Juan Manuel Ledesma Peralta, de la Unidad Penal n.° 2 de la Fiscalía Zonal de Itauguá, quien lleva adelante la causa sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso por el hecho, solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a la vialera “Rutas del Este S. A.”, la remisión de informes y documentaciones.

Detallan desde la Fiscalía que lo requerido deberá ser remitido en formato físico en el perentorio plazo de 72 horas y tendrá que se presentado ante la secretaría de la referida unidad, cuyo pedido se realiza en función de lo dispuesto en el Artículo 228 del Código Procesal Penal.

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Chofer del camión, único imputado en la causa

Recordaron que el chofer que manejaba el camión, identificado como Víctor Raúl De la Cruz (48), es el único imputado en la causa por, sobre quien pesa prisión preventiva.

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Casi 96 horas después del lamentable accidente y acorralada por un inminente pedido de interpelación impulsado en el Congreso Nacional, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, habló públicamente sobre el caso y envió sus condolencias a las familias enlutadas.

Aseguró estar “consternada y dolida en lo más profundo” por la catástrofe vial; sin embargo, la alta funcionaria enfrentó duras recriminaciones por la inacción del Ministerio y la lentitud para dar respuestas institucionales ante un punto negro de la red vial nacional que ya ha costado decenas de vidas humanas.

El debate principal gira en torno al semáforo ubicado en la intersección de la Ruta PY02 en Pedrozo, calificado por usuarios y periodistas como una “trampa mortal”. El dispositivo fue instalado en el año 2021 bajo fuertes presiones políticas y solicitudes de comisiones vecinales. Al respecto, la ministra Centurión, al ser cuestionada por este punto, argumentó que el semáforo fue ideado en la gestión anterior.

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Conflicto por liberación de la franja de dominio

Al ser consultada sobre por qué las obras del viaducto no concluyeron antes para evitar nuevas muertes, Centurión aseguró que el MOPC enfrentó serios impedimentos en la liberación de la franja de dominio, lo cual posteriormente también fue el agumento de la concencionaria Rutas del Este S. A..

Habitantes de la compañía Pedrozo de la ciudad de Ypacaraí, departamento Central, se movilizaron en el mismo sector donde el sábado ocurrió el accidente para reclamar principalmente el retiro del semáforo instalado en la zona, ya que aseguran que representa un riesgo para quienes circulan por la ruta.