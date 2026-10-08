Cómo Fernández Lippmann logró ocultarse durante ocho años: lo que dice la Policía

El exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Raúl Antonio Fernández Lippmann, conocido como el “partner” en el caso denominado “audios filtrados del JEM”, fue detenido este jueves en cumplimiento de una orden de captura. Deberá cumplir una condena de siete años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El operativo, denominado “Tenis”, fue ejecutado en las primeras horas de este jueves por agentes del Departamento de Búsqueda de Prófugos de la Policía Nacional.

El director de Antisecuestro de la Policía, comisario Juan Pereira, explicó que la captura fue posible luego de aproximadamente ocho meses de trabajo de inteligencia, vigilancia e investigación.

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Fernández Lippmann: ¿cómo hacía para evadir a la Policía?

Según el jefe policial, los investigadores llegaron a monitorear hasta siete viviendas vinculadas con la posible ubicación de Fernández Lippmann. Sin embargo, el condenado se desplazaba constantemente y no permanecía durante mucho tiempo en un mismo sitio.

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“Esta persona no se quedaba a pernoctar en un solo lugar, se desplazaba constantemente. También creemos que con su poder adquisitivo conseguía burlar los controles”, manifestó.

Agregó que otro de los factores que preocupaban a los investigadores era la posibilidad de que se produjeran filtraciones sobre los operativos.

Se movilizaba principalmente durante la noche

La jefa del Departamento de Búsqueda de Prófugos, subcomisario Nilda Ruiz, explicó que, una vez recibido el oficio judicial correspondiente, los agentes iniciaron las tareas para determinar el paradero de Fernández Lippmann.

Ruiz indicó que el condenado adoptaba distintas medidas para dificultar su localización. Entre ellas, se movilizaba principalmente durante la noche y cambiaba constantemente de lugar.

“Si bien es cierto se le ubicó en su casa, no era en el único lugar que él se manejaba, eran varios lugares. Él no salía en el horario diurno, más por la noche; entonces, nos llevó un tiempo considerable para poder dar con su captura”, señaló.

La Policía, finalmente, logró establecer su ubicación recién durante la noche del miércoles, apenas horas antes del procedimiento realizado este jueves.

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Factor sorpresa, clave para la captura

Los responsables del operativo destacaron que mantener en reserva la información sobre la ubicación de Fernández Lippmann fue fundamental para evitar que volviera a escapar.

Pereira sostuvo que el factor sorpresa permitió que los agentes ingresaran al inmueble y concretaran la detención sin que el prófugo tuviera tiempo de reaccionar.

“El factor sorpresa fue fundamental porque no esperó de ninguna manera que el personal policial ingrese y logre su detención”, afirmó el comisario Pereira.

Fernández Lippmann fue localizado en una vivienda del barrio Loma Pytã, donde se encontraba junto con familiares al momento del procedimiento.

¿Dónde cumplirá su condena Fernández Lippmann?

Tras su detención, Fernández Lippmann será trasladado al Departamento Judicial de la Policía Nacional.

Posteriormente, se determinará el centro penitenciario al que será remitido para cumplir la condena de siete años de cárcel que pesa en su contra por los hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

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El 3 de octubre de 2025, la jueza Sandra Kirchhofer ordenó la captura de Fernández Lippmann para cumplir su condena. El mismo permanecía en la clandestinidad y, desde allí, trataba de dilatar el proceso.