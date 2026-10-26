Policía refuerza seguridad en entidades bancarias luego del intento de atraco a un cajero en San Lorenzo

A raíz del último atraco en San Lorenzo que no llegó a concretarse, la Policía decidió reforzar los controles de seguridad y patrullaje cerca de bancos, financieras y otras entidades comerciales. “La idea es enfocarse en entidades financieras, bancarias, como centros comerciales”, explicó el comisario Juan Agüero, director de prevención y seguridad de la Policía Nacional.

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El uniformado prometió no descuidar otros puntos para priorizar a estas corporaciones. “No obstante, sin descuidar la parte preventiva en los barrios, teniendo en cuenta también que tenemos despensas, supermercados en esos puntos, a los cuales la gente ya está concurriendo en demasía”, detalló Agüero.

Adelantaron el operativo de fin de año

La autoridad destacó que tuvieron que adelantar un protocolo que generalmente se hace a principios de diciembre cuando aumenta la circulación de efectivo debido al cobro del aguinaldo. “Normalmente hacíamos esto con la gente de prevención, de las comisarías en los patrullajes preventivos, pero ahora ya estamos saliendo con los tiradores, con los elementos estáticos para una respuesta inmediata en caso de atentados”, subrayó el director.

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Puntualizó que desplegarán patrullajes a pie, patrullajes motorizados y efectivos del Grupo Lince en las zonas. “Es una buena cantidad de efectivos, además de la gente de prevención que van a estar permanentemente patrullando y todo eso. Va a ser una tarea conjunta, todos van a salir a la calle en este caso. Vamos a utilizar la premisa de que nadie se queda en las comisarías, solamente el oficial de guardia y los ayudantes”, insistió la autoridad.

“Tenemos también a gente del escuadrón de explosivos que está por los alrededores, van a estar patrullando permanentemente, percatándose y verificando los cajeros electrónicos. También tenemos en cuenta que estos tiradores van a estar con los patrulleros, con la gente de prevención, para dar respuesta inmediata a todo lo que pueda acontecer”, refirió Agüero.

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En cuanto a la metodología de trabajo, dijo trabajarán sobre cuadrantes vigilando a la entidad y los alrededores. “Prácticamente todas las entidades bancarias tienen su seguridad privada, pero nosotros coadyuvamos con la presencia en cuadrantes. Así también ayudamos a los centros educativos, en los lugares públicos y privados, sin ningún problema, una vez que sea solicitada la presencia policial”, indicó.

Recomendaciones

El comisario Juan Agüero pidió tanto a las entidades como a la ciudadanía en general que en caso de sentirse inseguros, que se acerquen al personal policial que está en la zona. “Pedimos a la gente que se acerque a ellos (policías) para que puedan acompañar en todo momento los movimientos para que no sean sorprendidos”, solicitó.

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El uniformado también dijo que brindaran acompañamiento a personas de a pie que van a hacer transacciones. “Hoy hay una tendencia de criminales motorizados que buscan a la gente que va a hacer algún depósito o una extracción. A esas personas, nosotros también le damos seguridad, cuando ellos nos convoquen o nos avisen de lo que están haciendo”, refirió.

Agregó que los departamentos en donde más cuidados se tendrá son Central (y Asunción), como Alto Paraná, Amambay y Canindeyú, debido a la cantidad de centros comerciales y el movimiento de caudales. “Tenemos un protocolo en el horario de movimiento de ellos y nosotros acompañamos en posta durante todo el trayecto, llámese en rutas nacionales e internacionales”, dijo Agüero sobre los transportadores de caudales.