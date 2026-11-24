El Juzgado Penal de Garantías del Segundo Turno, Secretaría 3, de la ciudad de Lambaré dispuso la realización del reconocimiento del lugar del hecho y la reconstrucción de los hechos en el marco de la causa caratulada “Aldo Alexis Duarte s/ Feminicidio - Ley 5777/16 y otros” (Expediente N° 16-1-1-4-2026-4983), en la que figura como víctima fatal la joven Deisy Paola Giménez Segovia.

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Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años, fue asesinada a balazos durante la noche del 8 de octubre pasado en plena vía pública, en el barrio Santa Lucía de Lambaré. La Policía identificó como presunto autor a su expareja, Aldo Alexis Duarte, contra quien la joven ya había presentado una denuncia.

Según consta en el Oficio N° 4526, fechado el 20 de noviembre de 2026 y dirigido al director general del Centro Nacional de Prevenidos (CNP); la exPenitenciaría Nacional de Tacumbú, se solicitó la comparecencia bajo segura custodia del imputado Aldo Alexis Duarte para la diligencia.

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El acto judicial fue fijado para este martes 24 de noviembre de 2026, a las 22:00 horas, en la intersección de las calles Ybyra Pyta y Diego García, del barrio Santa Lucía de Lambaré, en carácter de anticipo jurisdiccional de pruebas conforme al artículo 320 del Código Procesal Penal.

Corrección de fecha mediante aclaratoria

De acuerdo con la cédula de notificación y el Auto Interlocutorio N° 2626 del 9 de noviembre de 2026, la diligencia había sido ordenada originalmente mediante el A.I. N° 2617 del 6 de noviembre de 2026. Sin embargo, en esa resolución inicial se deslizó un error material al consignarse el año 2022 en lugar de 2026.

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Tras una presentación de aclaratoria realizada por la querella adhesiva el 7 de noviembre de 2026, dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 126 del Código Procesal Penal, el juzgado admitió la rectificación y precisó que el acto se llevará a cabo el 24 de noviembre de 2026 a las 22:00 horas.

La notificación alcanzó a las personas consignadas en la cédula: Amelia Hortencia Bernal Jara, William Gustavo Amaral Martínez, Sandra Noemí Salerno González, Luis Aníbal Correa Carrero y Marcos Andrés González.

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Medidas dispuestas para la diligencia

Para el desarrollo del procedimiento, el juzgado ordenó la citación de todas las partes, peritos y testigos acreditados, advirtiendo que quienes no comparezcan sin justa causa serán llevados mediante la fuerza pública, conforme al artículo 162 del Código Procesal Penal.

Asimismo, se comisionó al Ministerio Público citar a los testigos con la colaboración de la querella adhesiva y la defensa técnica (en caso de que propongan testigos). Se encomendó también a la agente fiscal interviniente designar a una mujer para que represente a la víctima fatal.

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La resolución también dispone que el acto de reconstrucción sea filmado y que una copia de la grabación quede agregada al expediente, además de solicitar al jefe de la Comisaría 15 de Asunción el envío de efectivos de la Policía Nacional para garantizar la seguridad durante la diligencia.