En la noche de este martes se realizó la reconstrucción del feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia, asesinada la noche del 8 de octubre en el barrio Santa Lucía de Lambaré. Familiares, amigos y compañeros de trabajo de la joven acudieron al lugar para reclamar justicia.

La diligencia se hizo como anticipo jurisdiccional de pruebas, a pedido de la querella, y fue ordenada por el Juzgado Penal de Garantías de Lambaré. Esas pruebas podrán usarse en el juicio oral y público.

Lea más: Feminicidio de Deisy Paola Giménez: ya hay fecha para la reconstrucción del crimen

Querella: “El Ministerio Público es un desastre”

Pese a que se hizo la reconstrucción, la querella salió disconforme. El abogado William Amaral lamentó que el imputado, Aldo Alexis Duarte, a quien describió como autor confeso, no fuera bajado de la camioneta del penal. Según explicó, el juez lo determinó por recomendación de la Policía.

“Para mí la policía no tiene que tomar esas decisiones, porque cuando mataron a la compañera no había ningún policía en la calle”, cuestionó. Dijo que querían al imputado “en el medio del escenario donde él mismo lo construyó”. Aclaró que no le atribuye culpa al juez, pero sí a la Policía Nacional, “que siempre protege a los bandidos”.

Amaral también apuntó contra la Fiscalía. Calificó al Ministerio Público de “desastre”, afirmó que “no existe” y que la fiscala “no produce, no le interesa”. Dijo que se lo planteó en persona a la agente fiscal, Amelia Bernal, y que para él “la investigación no tiene calidad”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Feminicidio de Deisy Paola: Corte convoca a jueza encargada de causa por violencia

Qué dice la Fiscalía sobre la investigación

Bernal informó que el Ministerio Público tiene seis meses para completar las diligencias, plazo que vence en abril. Detalló que ya se tomaron numerosas declaraciones testificales, entre ellas la de la única testigo que pudo ver y oír lo ocurrido. También se piden fotogramas del circuito cerrado aportado por vecinos.

La fiscala indicó que ya cuenta con los informes del juzgado de paz y de la fiscalía de J. Augusto Saldívar, donde la joven presentó su primera denuncia en septiembre. Se pidieron además informes sobre otras denuncias reiteradas de Deisy Paola.

Quedan pendientes el informe de autopsia y la extracción de datos de los teléfonos de la víctima, de su notebook, donde guardaba conversaciones en las que reclamaba y denunciaba amenazas, y del celular del imputado. El juramento del perito está fijado para el 16 de diciembre, y recién después se hará la extracción.

Lea más: Caso Deisy Paola: convocarán a autoridades para revisar fallas en la protección a víctimas de violencia

El arma sigue sin aparecer

El arma utilizada en el crimen aún no fue encontrada. Bernal explicó que Homicidios verificó el lugar donde el imputado dijo haberla tirado y no la halló. La fiscala reiteró el pedido de búsqueda y hasta ahora no obtuvo respuesta.

Además, solicitó información a la empresa Bolt para saber si el imputado usó esa plataforma el día del hecho y reconstruir su recorrido.

Amaral aseguró que la querella recibe información “constantemente” sobre el arma. Afirmó que no la comparten con la Fiscalía por temor a que “avive” a quienes podrían tenerla. Según dijo, el arma “corrió inmediatamente entre los familiares” del imputado y se encuentra en el interior del país, no en Asunción ni en el Departamento Central.

Lea más: Cardenal Martínez lamentó el feminicidio de Deisy Paola: esto fue lo que dijo

El caso

Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años, fue asesinada a tiros en plena vía pública. La Policía identificó como presunto autor a su expareja, Aldo Alexis Duarte, contra quien ella ya había presentado una denuncia. La causa se tramita como “Aldo Alexis Duarte s/ Feminicidio – Ley 5777/16 y otros”.