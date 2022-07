Ante CBI, Senad apoya la trazabilidad de tabaco y “romper la ruta del dinero”

Zully Rolón fue la primera en comparecer hoy ante la Comisión Bicameral del Investigación (CBI), que mantuvo una audiencia pública, donde la titular de Senad respondió a varias consultas de los legisladores relacionadas al combate al narcotráfico y el lavado de dinero precedente.

La titular de Senad enfatizó que la función de su institución es el combate al tráfico de drogas ilícitas, pero -señaló- por la manera en la que actualmente se componen estas organizaciones criminales, no se pueden abstraer a otros delitos ligados a estos grupos criminales.

“El crimen organizado trasnacional no se trata solo de narcotráfico, sino también es tráfico de armas, de cigarrillos, contrabando, trata de personas incluso”, sostuvo y agregó que si bien es importante atacar estas rutas del tráfico ilícito, actualmente la política principal ir contra las “rutas del dinero”.

“De hecho que hoy en el mundo, hoy en día no se procura hablar de las rutas de la droga o el contrabando, hoy en día los esfuerzos están destinados a seguir la ruta del dinero. Si no descartamos la logística y ese sistema financiero poderoso que tiene el crimen organizado, tampoco podemos tener resultados”, refirió.

El senador Salyn Buzarquis (PLRA) consultó puntualmente a Rolón sobre la importancia que consideran tiene la trazabilidad al tabaco, teniendo en cuanta que existen iniciativas legislativas pendientes de estudio en el Congreso relacionadas a esta problemática nacional.

“La formalización es muy importante para que pueda haber institucionalidad; se tiene que realizar la trazabilidad de todos los productos, que como el tabaco o el cigarrillo afectan incluso la salud de las personas, porque es el camino que tenemos para trabajar de forma coordinada con todas las instituciones y lograr de que que no existan estas situaciones como las que constantemente estamos hablando de contrabando de cigarrillos y otros productos”, dijo Rolón.

El diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) se centró en cuestionar al anterior titular de Senad y exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, a quien el cartismo tiene en la mira por haber denunciado a Horacio Cartes ante Fiscalía por presunto lavado de dinero.

Núñez recordó el antecedente de Giuzzio, por casi concretar una licitación con el investigado por la operación “Turf” por presunto vínculos con el narcotráfico Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, pero el diputado cartista omitió mencionar que la pareja de este último es Jussara Cabral Marques de Padua, accionista de Tabacalera del Este S.A..

Tampoco recordó que en el marco de la misma operación Turf, logró fugarse otro de los buscados por Brasil, Lindomar Reges Furtado, quien logró evadir a la policía paraguaya del Paraná Country Club (Hernandarias) a bordo de una camioneta registrada a nombre de una funcionaria de Tabesa.

“A mí me preocupa la debilidad institucional y me preocupa que el exministro (Giuzzio) haya ido a la Senad. Yo sé que usted aclaró (el motivo de la presencia), pero preocupa, un exministro vinculado al crimen organizado, él tiene que defenderse si fue o no cierto, pero preocupa que tenga acceso a un estamento tan caro a los afectos en el sentido de la seguridad y que maneja datos sensibles”, cuestionó Núñez.

Rolón aprovechó a responder al respecto no solo a Núñez, sino al presidenciable Santiago Peña (ANR, cartista), que en una ocasión incluso especuló con la posibilidad de que agente de la Senad esté filtrando datos a Giuzzio.

“En estos días vi en redes sociales que el señor Santiago Peña (...) estuvo refiriéndose a que los agentes de inteligencia estaban siendo obligados por el exministro Giuzzio a que le entreguen información y eso es totalmente falso. Él (Peña) no conoce entonces lo que es la institucionalidad. Los agentes son personas que trabajan valientemente y fue una ofensa que les haya nombrado de esa manera”, recriminó la ministra de Senad.

“A mí también en algún momento me trató de asistente del Dr. Giuzzio, cosa que yo digo en este momento que con mucho orgullo, que muchas asistentes y secretarias somos parte de las fuerzas vivas de un país y por el hecho de ser mujer no me puede tratar peyorativamente de esa manera”.

“De ninguna manera ningún agente es obligado, al igual que de ninguna manera puedo ser considerada una asistente o una secretaria porque yo tengo valor por mis propios méritos”, remarcó finalmente la principal encargada del combate al narcotráfico en nuestro país.