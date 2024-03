Mauricio Espinola: “Imputación es una fantasía, parece un cuento; no tiene pies ni cabeza”

Mauricio Espínola, diputado abdista incluido en la imputación presentada ayer por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti en contra de varias autoridades del gobierno anterior, incluido Mario Abdo Benítez, calificó la causa de “fantasiosa”.

“Yo he conversado con mis abogados y me decían que esto no tiene ni pies ni cabeza. Yo lo único que espero es que el Poder Judicial esté a la altura de la situación. Los jueces están para evitar los casos temerarios y yo voy a esperar la notificación”, dijo.

Lea más: Fiscalía arrodillada ante Cartes imputa a Abdo Benítez

Espínola agregó que su imputación es el “resultado de una lucha. Esa lucha para mí tiene un itinerario y yo no voy a retroceder, voy a redoblar esfuerzos para la búsqueda del fortalecimiento de la institucionalidad, de una justicia independiente”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recordó que esta causa se inició con una violación a la libertad de prensa, consultando a los medios acerca de las fuentes de sus publicaciones, y “ese actuar tuvo un desenlace temerario. Hoy puedo ser yo, mañana puede ser cualquiera de ustedes”.

Lea más: Cartes pretende blanquearse con imputación a Mario Abdo y sus ministros, sostiene Giuzzio

“Utilizaron la varita de Mandrake para esto y no para el caso Pecci”

Cuestionó además que, mientras días atrás Emiliano Rolón decía que “necesitaba una varita mágica de Mandrake para solucionar el caso Pecci”, ayer quedó demostrado que “existió esa varita mágica en el caso de esa imputación”.

En relación a la falta de recursos alegada por el fiscal general, dijo que “usaron los escasos recursos que tenían para esta imputación en menos de un año y no usaron para el caso que el 10 de mayo se cumplen dos años: el caso Pecci”. Agregó que desde su banca le mandaba su solidaridad a la familia Pecci Aguilera.

El diputado dijo que muchos hablan de vendetta política, de instrumentación, pero por su parte eligió seguir creyendo que el Poder Judicial y sus jueces van a evitar “casos temerarios como estos”.

Lea más: Los llamativos detalles de la imputación contra Mario Abdo y sus altos funcionarios

“Mi pecado con Cartes fue haberlo cuestionado”, dijo

Espínola señaló que su “pecado” con Horacio Cartes fue haberlo cuestionado. En referencia a los supuestos vínculos del expresidente con el crimen organizado, dijo que en la lucha “muchos recibieron diversos tipos de amenazas, o la instrumentación de la Justicia, y yo no quiero creer que vuelva a ser el caso”.

Señaló que, en caso de que llegue la notificación de su imputación a la Cámara de Diputados, no tendrá problemas en ponerse a disposición de la Justicia.

Lea más: Estas son las denuncias contra Cartes que duermen en Fiscalía, según Masi