“A la política le sirve este sistema, a nosotros no”, señala abogado sobre reunión secreta

El presidente Santiago Peña justificó la reunión secreta con seis ministros de la Corte Suprema de Justicia en Mburuvicha Róga, situación que desde un principio se intentó negar. Además, confirmó la presencia del titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, en ese encuentro y dijo que su asistencia era superimportante.

El ministro de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón, señaló que la reunión con el presidente de la República fue por temas administrativos, a lo que el profesional respondió: “Y podría ser, pero que tenía que ver Horacio Cartes. En ese caso porque no le invitaron al presidente del Partido Liberal. Además, la ausencia de dos ministros en esa reunión sí que es llamativo”, indicó el abogado Guillermo Ferreiro.

Ante la consulta sobre cuál sería el motivo por el cual existe un silencio muy marcado por parte de jueces y abogados sobre esta situación, a lo que respondió que existen varios motivos.

“Para quienes ejercemos la profesión, la coacción que se ejerce es brutal. Si vos sos una voz disidente, si sos crítico, si firmas denuncias, hay consecuencias, las cuales son muy ocultas”, expresó.

Seguido aclaró que no es que aparece una bala con su nombre en su casa, sino que son cosas más sutiles, muy dañinas, muy peligrosas y que les afecta mucho en el modo de vida.

“La gente que no trabaja ahí todos los días como nosotros, no tiene la justa dimensión de lo que ocurre en el Poder Judicial. Pronunciar una sentencia o condena justa contra uno de los convidados en esa reunión, es imposible”, mencionó.

Con relación al colegio de abogados, sostuvo que tiene muchas críticas por parte de los abogados porque funciona como un Cartel (mafioso).

Importa quién es tu amigo contacto

En otro momento, Guillermo Ferreiro se refirió a la inseguridad jurídica que hoy está golpeando bastante a la justicia.

“Hoy en día, tus bienes, eso por lo que vos trabajaste toda tu vida, el derecho de ver a tus hijos o estar protegida ante un marido que te golpea, no existe. Cuando hablamos de inseguridad jurídica, no es una cosa abstracta. En Paraguay no importa lo que dice un contrato firmado, sino que quién es tu amigo y quién es mi padrino”.

Luego remarcó que los casos de impunidad son terribles. “Esa inseguridad jurídica está generando un costo demasiado grande, porque cuando hacemos un contrato no hay seguridad de que te cumplan. Porque después, nos vamos a tribunales, eso se queda a dormir ahí durante mucho tiempo y después depende de quien tenga el mejor contacto”.

“Yo dije que el narcotráfico estaba a cargo del JEM y eso quedó en evidencia con los chats de Lalo Gomes que salieron a la luz. Hace mucho que varios estamos preocupados por lo que pasa en el sistema de justicia en el Paraguay. A la política le sirve este sistema, a nosotros no”, finalizó.