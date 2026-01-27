Contraloría tendría listo informe final sobre DD.JJ. de Eddie Jara en un mes

Ayer lunes, el presidente de la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, remitió a la Contraloría General de la República sus respuestas por escrito, con respaldo documental, a las observaciones planteadas por el órgano contralor sobre aparentes inconsistencias detectadas en las declaraciones juradas del titular de la petrolera.

En su informe preliminar, la Contraloría detectó inconsistencias “fuertes” en las declaraciones juradas de Jara, entre ellas el hecho de que el titular de Petropar prestó unos 3.500 millones de guaraníes cuando su utilidad de los últimos cinco años fue apenas superior a 300 millones de guaraníes.

Otros aspectos señalados son el hecho de que Jara pagaba montos millonarios de su tarjeta de crédito - pagos en promedio de 150 millones de guaraníes - con dinero en efectivo, además de llamativas transferencias de fondos de Petropar a una cuenta bancaria personal de Jara.

En conversación con ABC Cardinal este martes, Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, indicó que Jara remitió un descargo de unas 20 páginas, acompañado de dos biblioratos con aproximadamente mil fojas de documentos.

“Se adjuntó una cantidad importante de documentaciones que serán analizadas y comparadas con los registros y evidencias disponibles”, dijo.

El trabajo de la Contraloría ahora consistirá en “verificar si las respuestas a las observaciones están debidamente respaldadas con las documentaciones, a los efectos de generar un informe final con la mayor precisión que merece todo tipo de control patrimonial”, explicó Torres.

La Contraloría estimó que tendrá el listo el informe final sobre las declaraciones juradas de Jara en aproximadamente un mes.

Esperan respuesta de Johana Vega

La Contraloría investiga no solo el llamativo crecimiento patrimonial de Jara, sino también el de su pareja, la diputada cartista Johana Vega (ANR, Partido Colorado), quien, al igual que el presidente de Petropar, ostenta frecuentemente grandes lujos que parecen inconsistentes con sus ingresos.

La Contraloría remitió también observaciones sobre las declaraciones juradas de la diputada Vega, quien aún no ha contestado y tiene tiempo para hacerlo hasta el próximo jueves 29.