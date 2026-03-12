¿Qué hizo Erico Galeano en casi 8 años como parlamentario?

Según los datos que son de carácter público en el Sistema de Información Legislativa de Paraguay (Silpy), entre su paso por la Cámara de Diputados y el Senado, Erico Galeano firmó 35 proyectos de ley, de los cuales 17 fueron promulgados.

Fue electo en el 2018 como diputado y durante ese periodo legislativo apoyó 23 proyectos de ley, es decir un promedio de cuatro por año. De ese total, solamente 12 fueron promulgados, la mayoría durante 2019, en el contexto de la mayoría legislativa del cartismo.

Sus proyectos como diputado

Casi todos los proyectos de ley aprobados fueron impulsados por un conjunto legisladores y Galeano solo figura como uno más de la lista de impulsores. De esos 12, dos son para la concesión de pensiones graciables, uno ex para la expropiación de un inmueble en Capiatá para el asentamiento de un museo y uno es para establecer el Día Nacional del Cirujano.

Los proyectos más significativos en los que figura como uno de los firmantes de de leyes relacionadas con:

El establecimiento de normas para el comisionamiento de policías para coberturas de seguridad

La prevencion, tratamiento y protección social de la tuberculosis

Creación del régimen especial para la donación de “Pan” en el marco de la pandemia

Creación del Régimen de jubilación de médicos

La inclusión digital para adultos mayores

Excepción del patrocinio de un abogado en juicios de información sumaria de testigos para declaración de insolvencia ante juzgados de paz

El único proyecto que figura como impulsado solo por él fue para el reconocimiento del “Instituto Técnico Superior San Patricio de Irlanda del Norte” como instituto Superior en Ciencias de la Salud".

Como diputado, integró las comisiones de Deportes, Salud Pública, Educación y la Bicameral de Presupuesto (como suplente).

Sus proyectos como senador

Erico Galeano volvió a integrar el Congreso en las últimas elecciones y sigue siendo senador, pese a estar condenado por lavado de activos y asociación criminal en el marco de “A Ultranza”. E

Entre 2023 y 2025, el legislador apoyó 13 proyectos de ley, de los cuales cinco fueron promulgados.

Entre ellos se encuentran:

Ley que autoriza a la Municipalidad de Minga Guazú a rendir homenaje póstumo al artista Koki Ruiz.

Ley que autoriza la transferencia de créditos presupuestarios para la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben).

Ley que establece control y rendición de cuentas para las organizaciones no gubernamentales, conocida popularmente como la “ley garrote”.

También apoyó la desafectación de inmuebles en Minga Guazú y Areguá, esta última a favor del Club 8 de Setiembre, cuyo presidente es Adolfo Cardozo, conocido hurrero cartista que trabajó activamente por su campaña.

Con este legajo, Galeano dejó el Congreso pero solo con permiso, gracias al salvataje del Partido Colorado. El legislador enfrenta una condena de 13 años de prisión y actualmente tiene a su favor una medida alternativa, hasta que la condena quede firme y ejecutoriada.

¿Erico está más pobre?

La primera declaración jurada de bienes presentada por Erico Galeano al asumir como diputado revela que, en ese momento, el legislador tenía un patrimonio neto superior a G. 83.300 millones.

En ese documento declaró poseer 22 inmuebles a su nombre, entre viviendas y un complejo deportivo. También informó la tenencia de siete vehículos, entre ellos dos camiones y dos camionetas. Además, indicó contar con acciones en siete empresas, entre estaciones de servicios, una distribuidora, una tabacalera, un gimnasio y un motel, entre otros negocios. Según esa declaración, sus ingresos anuales por acciones alcanzaban los G. 3.000 millones.

Un dato llamativo de ese documento es que Galeano consignó ingresos mensuales de G. 100 millones en concepto de “honorarios”. Sin embargo, tras el examen de veracidad de la Contraloría General de la República, ese monto fue reducido a G. 65 millones en una rectificación presentada meses después.

Otro aspecto que llama la atención es que, al asumir como senador en 2023, su patrimonio reportó una fuerte caída, al menos según su declaración jurada. En ese año, Galeano afirmó que su patrimonio neto rondaba los G. 52.060 millones, es decir, unos G. 31.000 millones menos que en su primera declaración como diputado.

Nexos con el narcotráfico

El senador colorado excartista -quien renunció en el contexto de la causa en su contra- fue investigado en el marco de la causa conocida como “A Ultranza”. Según los investigadores, ocultó la posición de un inmueble de alto valor, que luego habría vendido a Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, quien integró una organización criminal junto con el conocido líder narco prófugo, Sebastián Marset.

Además, siempre según la Fiscalía, proveyó de su avión para el transporte de droga por parte de Marset y lavó el dinero proveyente del narcotráfico en el Club Deportivo Capiatá.