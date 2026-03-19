Wiens dice que el Gobierno es moroso y lleva al país rumbo al default

“Estamos con un gobierno moroso y mentiroso, porque nos pintaron una realidad que todo estaba bajo control”, expresó hoy el precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, en una entrevista televisiva con medio capitalino.

El exministro de Obras Púbicas en el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023) dijo el gobierno de Santiago Peña hizo un “photoshop” de la realidad económica. “Paraguay el país de maravillas, vengan los inversores, dos grados de inversión, fruto de un trabajo de más de 20 años y de repente nos encontramos ante un país cercano al default”, expresó Wiens.

El presidenciable colorado disidente aludió a las deudas con vialeras y farmacéuticas. Los gremios de la construcción estiman que la deuda del Estado asciende a US$ 360 millones –US$ 250 millones por certificados de obras y US$ 110 millones por intereses.

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Este martes último, la ministra del MOPC, Claudia Centurión, informó que la deuda con las contratistas ronda los US$ 268 millones, unos US$ 92 millones menos que lo reclamado por los gremios.

Señaló que propusieron cancelar US$ 150 millones mediante factoraje con garantía estatal y que el Estado asumirá los costos financieros. Además, presentarán un proyecto de ley para emitir bonos y así cubrir intereses acumulados.

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Rocío Figueroa, vocera de la Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (CRIPFA), indicó que la deuda del Estado con el sector farmacéutico alcanza actualmente unos US$ 775 millones y continúa aumentando mes a mes.

“No hay circulante”

En otro momento de la entrevista, Arnoldo Wiens dijo que recorre “hace más de un año el país” y contó que escucha con recurrencia “es la falta de circulante”. “No hay circulante. Tal vez podemos aprender de nuestro vecino (Javier) Milei que cuando subió dijo, no hay plata. Y no hay plata, no hay”, expresó.

“Si no decimos la verdad, no podemos corregir las cosas. Y lo preocupante es que estamos ante un gobierno de economistas. Dinero en el bolsillo es el tema y es lo que la gente no siente”, manifestó el presidenciable por Colorado Añetete.

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La gente está harta"

Wiens también dijo que la gente está harta. Citó que la ciudadanía está harta de los nepobabies y del malgasto público. “Por ejemplo construir mansiones y supervisarlas con el helicóptero, como si eso no es suficiente. También se va a jugar golf (Santiago Peña) con el helicóptero del Estado. Esas son las cosas que la gente dice ¿Por qué se compró seis aviones (Super) Tucano, por ejemplo? Pregúntenle a la gente si está de acuerdo”, aseveró el presidenciable colorado disidente.