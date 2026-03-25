La salud de Horacio Cartes: “hace oficina pese a reposo” según su médico

Antonio Barrios, el senador colorado que integra el equipo de los médicos que trata al expresidente Horacio Cartes, dijo que a un mes del episodio que lo llevó a terapia intensiva, el líder de la Asociación Nacional Republicana “está bien gracias a Dios”. Dijo que está avanzando en su etapa de recuperación e incluso realiza actividades que “no debería” durante su reposo.

“Él está haciendo cosas que no tiene que hacer, porque él tiene un reposo que tiene que cumplir (…) y está yéndose a su oficina particular donde recibe gente”, comentó Barrios.

Asimismo, elogió la “buena genética” del exmandatario, ya que -según dijo- después de este tipo de intervenciones, una persona tarda entre dos y tres meses en recuperarse totalmente. En ese sentido, anticipó que por su “fortaleza”, pronto podrá reintegrarse a la vida política activa.

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Un “liderazgo necesario”

Antonio Barrios fue consultado sobre su mirada de la ausencia parcial de Horacio Cartes al frente de su movimiento Honor Colorado, cuyos principales referentes en el Parlamento han tenido posiciones contrapuestas en asuntos clave, como por ejemplo la reforma de la Caja Fiscal. Al respecto, el senador colorado manifestó que el liderazgo de Cartes es necesario, incluso más allá del interior del oficialismo.

“Desde luego que el liderazgo de Horacio Cartes es por todos reconocido; es necesario que él esté totalmente recuperado y que vuelva a la actividad política para tranquilidad nuestra y de la Nación”, expresó.

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¿Qué le pasó a Horacio Cartes?

Horacio Cartes había sido hospitalizado de urgencia a finales de febrero a causa de episodios de convulsión. Estuvo en cuidados intensivos, donde descartaron un accidente cerebrovascular (ACV) y posteriormente le colocaron un marcapasos al detectarse una arritmia particular por bloqueo auriculoventricular (AV).

Fue dado de alta los primeros días de marzo con un estado de salud descrito como “sumamente favorable”. Los médicos señalaron que presentaba reflejos y funciones neurológicas normales, calificando el proceso de mejoría como “rápido y excepcional”.