Chaqueñito “se va hoy”, garantiza Bachi Núñez

Núñez aseguró que antes del mediodía estará listo el libelo acusatorio en contra de “Chaqueñito” y van a convocar a otra sesión extraordinaria para “antes del mediodía”.

Agregó que entre las causales figuran varias polémicas anteriores. “Todo pesa, pero te doy un ejemplo: si soy senador y utilizo ese privilegio para abusar, traficando influencias, en una situación de poder y a través de un audio estoy pidiendo un intercambio de un menor... creo que mayor tráfico de influencias que eso no hay”, declaró sobre el punto principal del libelo.

Cuando le consultaron directamente si el parlamentario ex Cruzada Nacional, aliado cartista, dejará hoy su banca, confirmó que “sí, se va hoy”.

Lea más: Piden que caso Chaqueñito se tome con celeridad y sin injerencia política

Rechazan pedido de permiso de Chaqueñito

En un intento de evitar la pérdida de investidura, Chaqueñito presentó la semana pasada un pedido de permiso. No obstante, el oficialismo ya decidió impulsar su expulsión.

Cerca de las 9:30 se inició la sesión convocada para hoy y el pleno de la Cámara de Senadores aprobó, por unanimidad, rechazar la solicitud.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Fiscalía dilata imputar a Chaqueñito por audio de pagos en Itaipú y “US$ 20.000 por voto”

Bachi, minutos antes de ingresar a la sala, rechazó las acusaciones de Yolanda Paredes respecto a una intención de blanquear a “Mbururu” Esquivel para que asuma la banca que quedará vacante. El presidente del Congreso afirmó que se convocará a la sucesora, según lo que establece la ley electoral vigente.

Es decir, tras la expulsión deberá asumir como senadora Gladys Lucía Mendoza de Esparza, de Cruzada Nacional.

Lea más: “Chaqueñito” desafía al cartismo, solo pide permiso y se justifica con el caso del condenado Erico Galeano