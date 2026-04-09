Calé advierte “desquebrajamiento” del movimiento Honor Colorado

El exsenador colorado cartista y miembro del Comando Nacional de Honor Colorado (HC) Juan Carlos “Calé” Galaverna se refirió a la crisis interna que golpea al oficialismo y al gobierno de Santiago Peña.

Esta semana estalló la interna en HC, con los cuestionamientos entre actores cercanos al expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, quien se encuentra en pleno proceso de recuperación tras una intervención quirúrgica en el corazón a finales de febrero pasado.

Entre los críticos más notorios se menciona al expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos (2003-2008); el senador con permiso y actual embajador paraguayo en Estados Unidos de América, Gustavo Leite, y el senador y médico personal de Cartes, Antonio Barrios.

Primeramente, Galaverna, quien es además uno de los fundadores de Honor Colorado en el 2010, dijo que las estructuras de los partidos están en riesgo y agregó que la ANR no es la excepción. Indicó que también “está en riesgo la solidez del movimiento más grande del partido, que como coincidimos es Honor Colorado”.

Lea más: Nicanor advierte a Santiago Peña: “La soberbia es la víspera de la caída”

“Sí. En la medida en que no pongamos templanza, serenidad y un poquito de inteligencia, podemos tener como resultado el desquebrajamiento serio del movimiento interno más grande de la historia del Partido Colorado”, manifestó Galaverna a radio 1020 AM.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El exparlamentario, que desde 1989 pasó por todas las carpas internas de la ANR, entre ellas Colorado Añetete, al lado del entonces presidente Mario Abdo Benítez, fue un acérrimo crítico de Cartes y de su forma de hacer política.

Estado de salud de Horacio Cartes

A propósito del exmandatario Horacio Cartes (2013-2018), Galaverna dijo que la situación interna en Honor Colorada coincide con “la maldita coincidencia del ataque que sufrió en su salud el compañero Horacio Cartes” (sic).

Lea más: Leite critica a Fernández V. y dice que en Gobierno de HC “no había ni olor a coima”

“Es el líder más importante y lo es con todas las letras. Desde mucho tiempo a esta parte. No solo de la última década o de la última década y un lustro que alguna gente considera”, aseveró el exparlamentario colorado.

Finalmente, Calé Galaverna indicó que a la actual coyuntura en Honor Colorado se sumó “una serie de hechos que eclosionan con el descontrol de carácter de mucha gente”, sin dar nombres.