Cartes está “convaleciente”, pero no “vulnerable”, dice Bachi Núñez

Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), mantuvo reuniones con varios referentes del movimiento Honor Colorado y del Partido Colorado las últimas semanas, tras sufrir una arritmia particular por bloqueo auriculoventricula en febrero último, por lo que tuvo que colocarse un marcapasos de manera permanente.

En las fotos que se compartieron de las reuniones, se ve a un Cartes con movilidad limitada en su brazo izquierdo, como también utilizando una pajita para la ingesta de líquidos, lo que genera muchos rumores respecto a su estado de salud.

Basilio “Bachi” Núñez, presidente del Senado, aseguró que Cartes se encuentra convaleciente, como toda persona enferma que está en proceso de recuperación, pero lo ve fortalecido, no así vulnerable, como le preguntaron hoy en conferencia de prensa.

“Esta semana estuve en dos oportunidades con el presidente Cartes, yo no le veo vulnerable, para nada, si como médico con título, tengo que decir como neurocrujano con título, tengo que decir que él está en una etapa de convalecencia, como cualquier persona que tuvo una enfermedad, pero no le veo debilitado, le veo con mucha fortaleza”, afirmó.

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Sostuvo que, por recomendación médica, el expresidente de la República retomará las actividades partidarias en 15 días.

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Crisis interna de HC y del gobierno

Consultado sobre la crisis interna, tras las críticas de algunos referentes de Honor Colorado al presidente de la República, Santiago Peña, respondió que esa es la dinámica de hacer política, que es normal que se piense diferente, pero que las diferencias deben solucionarse “dentro del vestuario” antes de “salir a la cancha”.

“Algunos salen del vestuario y hablan desde la gradería y corresponde si hay diferencia, si uno es oficialista, primero hablar entre compañeros dentro del vestuario, haciendo paralelismo con el fútbol, y después salir como equipo, pero esto trae el desbloqueo, esto trae también las elecciones municipales”, sostuvo.

Además, recordó la “capacidad” del abrazo republicano dentro del Partido Colorado, como también que las elecciones municipales y presidenciales por primera vez estarán muy atadas, debido al tiempo que distan una de otra. Negó que se tomen decisiones dentro del “comando” de HC, como se denomina a las reuniones de los referentes del movimiento, ya que se reunían una vez cada mes, algunas veces incluso hasta cada dos meses.

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Ante las críticas de Gustavo Leite, quien comparó el gobierno actual con el de Horacio Cartes, al sostener que durante el periodo de este último “no había olor a coima”, y de Nicanor Duarte Frutos, quien criticó a Peña por no escuchar, Bachi aseguró que el actual mandatario es un “gran Presidente de la República”, elogió el programa “Hambre Cero” y afirmó que se redujo la pobreza y que nunca vio un presidente “tan tranquilo” con mayoría parlamentaria.

Específicamente, sobre las declaraciones de Leite, dijo que se refería al gobierno de Mario Abdo Benítez. Sobre las deudas del Estado con los proveedores, dijo que las mismas se honrarán tras la negociación que lleva adelante el gobierno. No descartó que modifiquen la ley de déficit fiscal, lo cual incluso recomendó hacer durante la reunión con Cartes, para ampliar el margen ante la crisis financiera del gobierno. Admitió que durante el periodo del gobierno de Cartes había más disciplina.

Sobreseimiento de Rivas

El senador colorado cartista Hernán Rivas fue sobreseído por el tribunal de apelación compuesto por Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y Agustín Fernández, con votos en mayoría de los dos primeros, en la causa que investigaba su presunto título falso de abogado, con el que ingresó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Al ser consultado sobre esto, Bachi respondió que el senado se está convirtiendo en una especie de Gran Hermano, programa de farandula de Argentina. Evitó responder, excusandose en que no es de su competencia definir si una persona es o no es abogado, ya que para eso están las diferentes instituciones, como facultades, rectorías, universidades.

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Ante el desafío de la senadora liberal, Celeste Amarilla, de mostrar su título de médico neurocirujano, dijo que no cree que sea la forma correcta hacer la demostración de los títulos universitarios. “Por esta acción no creo que corresponda una reacción”, aseguró.

Ante las amenazas a la fiscala Patricia Sánchez, quien lleva la causa contra Hernán Rivas, dijo que apoyará el pedido de informes solicitado por el senador de la oposición Rafael Filizzola. Sobre si es que las amenazas vinieron del propio Rivas, lo que correspondería un pedido de pérdida de investidura, dijo que eso se debería comprobar antes.

Lujos en celda de Dalia López

Tras su reciente detención, se dio a conocer que Dalia López, quien fue una de las mujeres más buscadas por la justicia paraguaya, contaba con varios artículos de lujo en la celda donde guarda reclusión en el caso de producción de documentos de contenido falso, conocido como el caso de supuesta cédula falsa de Ronaldinho Gaucho, por la que la investigan.

Bachi aseguró que Dalia es “una víctima” de la situación por ser una cuestión del gobierno anterior, e incluso la misma era amenazada en el periodo anterior por autoridades del gobierno de Mario Abdo Benítez, según información que maneja el cartista.