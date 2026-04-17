Santiago Peña sigue minimizando el caso Rivas: “Siempre va a haber voces críticas”

Santiago Peña, participó este viernes de un acto de entrega de maquinarias a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), se detuvo a conversar con los periodistas que lo abordaron sobre varios temas. Uno de ellos fue la situación de Hernán Rivas, el senador cartista que solicitó un permiso en medio de la polémica por su presunto título falso.

El mandatario, una vez más se desmarcó del tema, afirmando que se trata de una discusión judicial y no de carácter administrativo, aunque destacó que en dos instancias la Justicia determinó que no se cumplen las condiciones. “Nosotros entendemos que hay una situación política y mediática”, dijo.

El jueves los legisladores del cartismo se reunieron con el presidente y Hernán Rivas apareció en el primer plano de la fotografía. Consultado por el perjuicio que puede causar el polémico caso a la imagen del movimiento, Peña nuevamente intentó minimizar la situación y dijo que “siempre va a haber voces críticas” especialmente hacia el oficialismo que -según sus palabras- está “pagando el precio de ser el más grande”.

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“Sin importar lo que hagamos, las voces críticas siempre van a haber (…) uno tiene que estar dispuesto siempre a enfrentar, tiene que aceptar siempre la crítica y tiene que tratar de mejorar (…) yo le veo al movimiento Honor Colorado como la fuerza política más grande del Paraguay. Obviamente, como le pasa al Partido Colorado que concentra una atención diferente y bueno ese es el precio de ser el más grande. Honor Colorado tiene mayor presión porque es el más grande”, expresó el presidente.

Peña, incómodo frente a repreguntas

Embretado por las repreguntas sobre el caso Hernán Rivas, el presidente Peña cerró la ronda de consultas para dirigirse a su próxima actividad. Llamativamente, mientras se desarrollaba la conversación con los periodistas, el mandatario se mostró molesto y por momentos hasta irónico frente a las preguntas de ABC.

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Al momento de hablar de su relación con el sector empresarial, una periodista intentó formularle una consulta a lo que el mandatario la frenó inmediatamente para continuar con el monólogo. También, en tono burla le manifestó “vos llegaste recién parece”.

Y finalmente, cuando los colegas quisieron seguir con la conferencia, el incómodo presidente expresó “chicos, ya hablé nio”, antes de retirarse.