“Es insostenible que Erico Galeano siga en el Congreso y en la ANR”, sostiene diputado

El Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, segunda sala, compuesta por Paublino Escobar Garay, Arnulfo Arias Maldonado y Camilo Torres Leguizamón confirmó la condena a 13 años de cárcel del senador colorado con permiso Erico Galeano.

El legislador fue declarado culpable de los hechos punibles de lavado de activos y asociación criminal, como derivación de la causa A Ultranza Py, que investiga la estructura de lavado de dinero en Paraguay ligada al presunto narco Sebastián Marset. Este fallo confirma la resolución del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado presidido por Pablino Barreto e integrado por Inés Galarza y Juan Dávalos.

Ante esta nueva resolución judicial, para el diputado del movimiento Colorado Añetete Daniel Centurión es insostenible que Erico Galeano continúe como miembro del Congreso Nacional, ya que daña la imagen gastada de la institución.

“Para nosotros es grave por los hechos atribuidos al senador Erico Galeano. Yo creo que como Congreso, no quiero entrar en la Cámara Alta, en las decisiones que ellos estén tomando, en las reflexiones que están haciendo con respecto a este tema, pero se tiene que considerar la posibilidad de su expulsión”, afirmó.

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Diputado colorado pide expulsión de Erico Galeano

En caso de que no se dé la expulsión de Erico Galeano, para Centurión correspondería que el legislador renuncie a su banca, al considerar que vivimos momentos muy sensibles y difíciles en nuestro país. Dijo que además también correspondería su desafiliación del Partido Colorado.

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Dijo que Erico Galeano, con la confirmación de la condena, desacredita la imagen del Congreso Nacional como institución y también arrastra al Partido Colorado.

“Ahí yo haría también un llamado al presidente del partido Horacio Cartes y a la Comisión Ejecutiva. Si no quieren expulsarlo, que por lo menos le suspendan su afiliación y una vez que quede firme y ejecutoriada, porque tiene una tercera instancia el recurso de casación o la acción de inconstitucionalidad, y una vez que quede confirmada esa sentencia, entonces ahí se confirma su expulsión”, indicó.

Insistió en que lo grave es que personas que estén involucradas en este tipo de ilícitos se candidaten por el Partido Colorado a cargos parlamentarios buscando el blindaje que otorgan los fueros. “Es insostenible”, sostuvo.

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Agregó que tanto el permiso que se le otorgó a Erico como a Hernán Rivas, cuestionado por el uso de su título de abogado presuntamente falso para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), son inconstitucionales.

“Hoy rige no precisamente la Constitución, no precisamente las leyes, las normas, el derecho positivo nacional, sino rige la ley 23, entonces con esa mayoría coyuntural ellos toman este tipo de decisiones arbitrarias”, criticó.

Centurión critica blindaje a Baruja

Luego de que se dieron a conocer los casos de adjudicaciones del programa viviendas económicas del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) a allegados al poder, como el exsenador Javier “Chaqueñito” Vera, en el edificio “Las Residentas” de Luque. Además del exlegislador, también fue adjudicado Jorge Daniel Coscia, secretario privado de Juan Carlos Baruja, como también el hermano y el sobrino de la senadora Zenaida Delgado.

Esto generó que en la Cámara de Diputados se solicite la interpelación al ministro del MUVH, lo cual fue postergado por la mayoría cartista que lo blindó; sin embargo, tras la disputa por la designación del que sería el precandidato a vicepresidente por Honor Colorado en la chapa liderada por Pedro Alliana, se reavivó la posibilidad de interpelación.

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Daniel Centurión dijo que esperan que la mayoría de sus colegas acompañen la interpelación y la reivindicó como una figura constitucional de oportunidad que tienen los funcionarios que ejercen cargos públicos de rendir cuentas a través del Congreso Nacional a la ciudadanía y que se hable de la posibilidad de que sea el candidato a vicepresidente de la República por su partido no debería ser impedimento.

“No sé si es candidato a vice todavía, eso entiendo que no se ha definido, pero espero que sí, espero que el oficialismo acompañe su interpelación. Es más, Juan Carlos Baruja tendría que solicitar venir a rendir cuentas, porque él dice que tiene los argumentos para refutar esas dudas que existen que pesan sobre su gestión”, aseguró.

Agregó que si bien varios de los adjudicados terminaron devolviendo o se les excluyó de la adjudicación, el daño estuvo, además de que es ese el único punto que los colegas diputados quieren consultarle sobre su gestión.

Intervención a municipios a meses de las elecciones

Sobre la postergación de los pedidos de intervención a varios municipios que en varias sesiones y que hoy siguen sin definición a escasos meses de elecciones, gran parte de ellos administrados por colorados y que buscan la reelección, Centurión lamentó que la mayoría cartista los blinde al no tratarlos.

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“Acá siempre hubo un blindaje de parte del oficialismo en alianza con algún sector de la oposición que han sido obsecuentes a esta triste realidad de hechos de corrupción en algunos municipios (...) La señal política que estamos dando desde el Parlamento es una señal bastante negativa, porque lo que estamos diciendo es a los intendentes, gobernadores, le estamos diciendo: ‘Hagan lo que quieran, no van a tener ningún tipo de sanción’”, concluyó.

Los pedidos de intervención municipal rigen sobre Hernán Rivas (ANR, HC), en Tomás Romero Pereira (padre del cuestionado senador con permiso Hernán Rivas), Tomás Olmedo (ANR, HC), de Ñemby, y César Machuca(ANR, HC) de Ybyrarobaná; junto con tres opositores: Silvio Peña (PLRA), de Emboscada, Vidal Argüello, de Yby Yaú (Alianza), Juan Manuel Ávalos (Alianza) de Lima y Elvio Coronel (Alianza) de la Municipalidad de Juan León Mallorquín (Alto Paraná).