Senado analizará proyectos millonarios y leyes al borde de la sanción automática

Entre los temas políticos más sensibles aparece nuevamente el proyecto del tren de cercanías impulsado por el Poder Ejecutivo, además de iniciativas relacionadas con Hambre Cero, historia clínica electrónica, seguridad penitenciaria y millonarios acuerdos internacionales.

Al inicio de la jornada, el Senado entregará una placa de reconocimiento al Antonio Leopoldo Cubilla Ramos, considerado una de las máximas autoridades mundiales en patología del cáncer de pene.

El especialista paraguayo desarrolló clasificaciones histológicas adoptadas por la Organización Mundial de la Salud y contribuyó al sistema TNM de la Unión Internacional Contra el Cáncer. Sus investigaciones sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH) también tuvieron un impacto global en protocolos de diagnóstico y tratamiento.

Proyectos con financiamiento y fuerte impacto económico

Uno de los puntos más relevantes será el tratamiento, por cuarta vez, del proyecto del tren de cercanías promovido por el Ejecutivo. La iniciativa no pudo ser estudiada la semana pasada por falta de quórum, pese al impulso político del vicepresidente Pedro Alliana.

El debate se da además en medio de tensiones internas dentro del cartismo por la definición de la futura chapa presidencial rumbo a 2028.

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También figura un acuerdo de financiamiento para la implementación del Programa País de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El convenio, suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la OCDE, contempla un costo estimado de 3.550.000 euros.

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Otro proyecto de alto impacto económico es la iniciativa que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a pagar intereses moratorios a constructoras por certificados de obras públicas atrasados.

La propuesta fue presentada por los senadores cartistas Natalicio Chase, Juan Carlos Galaverna Ortega, Patrick Kemper, Orlando Penner y el liberocartista Dionisio Amarilla.

El proyecto busca cubrir un vacío jurídico que actualmente excluye estos contratos del Código Civil, situación que derivó en reclamos del sector de la construcción por retrasos estatales.

En la misma línea financiera, el Senado analizará el acuerdo de cooperación no reembolsable entre Paraguay y Japón para el desarrollo de instalaciones vinculadas a tecnología satelital. El Gobierno japonés prevé una donación de hasta 3.818 millones de yenes.

Informes apuntan a Juegos ASU 2025, Corte y Crédito Agrícola

En el bloque de pedidos de informes, los senadores requerirán datos a la Secretaría Nacional de Deportes sobre la planificación, el financiamiento, la ejecución y la rendición de cuentas de los recursos destinados a los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

También se solicitará información sobre el presupuesto asignado a la Secretaría Nacional de Turismo.

Otro pedido de informes apunta a la Corte Suprema de Justicia, específicamente sobre juicios de convocatoria de acreedores de personas físicas entre 2010 y 2025.

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Además, los legisladores pedirán detalles sobre el estado de los requerimientos vinculados a la investigación de la denominada “Mafia de los pagarés”, incluyendo las razones técnicas o administrativas que dificultaron respuestas anteriores.

En otro punto, el Senado reiterará un pedido de informes al Crédito Agrícola de Habilitación sobre acceso a créditos, riesgos de embargo y protección a productores ante pérdidas por factores climáticos o comerciales.

Proyectos al borde de la sanción automática

Varios proyectos serán tratados en última vuelta y podrían quedar sancionados automáticamente si el Senado no consigue los votos necesarios para ratificarse en sus versiones.

Uno de ellos es la ley que prohíbe el ingreso de celulares, equipos satelitales y otros dispositivos de comunicación a penitenciarías y centros educativos en contexto de encierro. El Senado necesita 30 votos para rechazar definitivamente la versión de Diputados; de lo contrario, la iniciativa quedará sancionada automáticamente.

La misma situación enfrenta el proyecto de ley marco de historia clínica electrónica y su registro. La Cámara Alta objeta que la versión aprobada por Diputados no se ajusta a la legislación de protección de datos personales.

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Otro tema sensible es la modificación de la Ley Hambre Cero, que autoriza a municipios a utilizar recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonaes) para la compra de transporte escolar.

Aunque inicialmente estaba orientado a escuelas rurales de Itapúa, Diputados amplió el alcance a todo el país. Ocho comisiones del Senado recomiendan rechazar el proyecto y también se requerirán 30 votos para sostener esa postura.

Igualmente figura el proyecto que regula el uso de videocámaras por fuerzas públicas con participación ciudadana, iniciativa que también está cerca de la sanción automática y divide opiniones dentro de las comisiones asesoras.

Carne, expropiación indígena y misión aérea en Chile

El orden del día también incluye nuevamente el proyecto que busca establecer un régimen de protección al consumo interno de cortes populares de carne y fijar un porcentaje máximo de renta.

Las comisiones recomendaron rechazar la propuesta al considerar que podría afectar la libre competencia.

Por otro lado, será estudiada la autorización para que personal y aeronaves de la Fuerza Aérea Paraguaya participen en el ejercicio multinacional “Salitre 2026” en la base aérea Cerro Moreno, en Antofagasta.

Finalmente, el Senado debatirá un proyecto de expropiación de más de 37.000 hectáreas en Boquerón a favor de la comunidad indígena Mistolar del pueblo nivaclé, pese a que aún no cuenta con dictámenes de algunas comisiones.