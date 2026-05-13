Senado homenajeó a médico científico en contraste con escándalo de Rivas y títulos “mau”

Varios senadores coincidieron en que la jornada de ayer reflejó las dos caras del sistema educativo paraguayo: la excelencia académica representada por Cubilla y la degradación institucional simbolizada en el caso Rivas.

Los legisladores utilizaron el reconocimiento al doctor Antonio Leopoldo Cubilla Ramos para lanzar duras críticas contra el deterioro de las universidades, la mercantilización de la educación y la degradación institucional del país.

El homenajeado estuvo presente en el hemiciclo junto a su esposa, María Paz Peña, recibiendo la Declaración N.º 466 que reconoce su “excepcional trayectoria como médico, patólogo, investigador científico y docente universitario”.

Durante la lectura de los fundamentos, -al inicio de la sesión extraordinaria de ayer- el senador José Oviedo de Yo Creo destacó que Cubilla es “uno de los científicos más destacados que ha dado el Paraguay al mundo”.

Repasó una trayectoria que incluye investigaciones adoptadas por la Organización Mundial de la Salud, más de 196 publicaciones científicas internacionales y más de 20.000 citas académicas.

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El legislador recordó que el médico paraguayo desarrolló clasificaciones históricas sobre cáncer de pene adoptadas por la OMS y que sus investigaciones sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH) tuvieron impacto directo en protocolos globales de diagnóstico y tratamiento.

“Paraguay produce mucho más talento del que reconoce. El doctor Cubilla es la excepción que confirma esa regla”, afirmó Oviedo, al tiempo de agradecerle “por curar al mundo”.

También resaltó que varios de sus discípulos hoy son profesores en universidades de prestigio internacional como Harvard, Johns Hopkins, Baylor y la Universidad de Texas.

La paradoja que admitieron los senadores

Una de las intervenciones más duras fue la de la senadora Esperanza Martínez del Partido Participación Ciudadana (PPC), quien calificó la jornada como una “paradoja”. “Hoy aceptamos la renuncia de Hernán Rivas y al mismo tiempo homenajeamos a Antonio Cubilla”, expresó.

La legisladora lamentó que la educación superior haya sido convertida “en carteles que venden títulos sin ningún tipo de rigurosidad, como si fueran hamburguesas”. “Ante tanta degradación y prostitución de la educación superior, es importante que hoy estés aquí siendo homenajeado”, afirmó dirigiéndose al científico.

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Martínez aseguró que Cubilla representa exactamente lo contrario a los antivalores instalados en el sistema universitario. “Somos capaces de reconocer lo bueno y desechar aquello que es falso, aquello que no es científico, aquello que no es ético”, señaló.

La senadora también reivindicó el rol del médico como mentor de generaciones y sostuvo que Paraguay necesita “más decencia y más gente íntegra”.

Blanca Ovelar: “La medicina se convirtió en un nicho de lucro”

La senadora Blanca Ovelar (ANR, independiente) elogió no solo el perfil científico del homenajeado, sino también su profundo humanismo y vocación docente. “Con ciencia y con conciencia, con valores y con humanismo”, expresó la legisladora al describir al patólogo paraguayo.

Sin embargo, aprovechó el homenaje para cuestionar la realidad actual de la formación médica en Paraguay y alertó sobre una “profunda crisis”. “Necesitamos personalidades inspiradoras en estos momentos de profunda crisis, donde justamente la medicina tomó como un nicho también para la formación y el lucro con la formación de médicos”, sostuvo.

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Ovelar destacó además que Cubilla ha escrito ampliamente sobre la reforma de la educación superior y consideró que sus trabajos son referencia internacional.

Iramain cuestiona blindaje a Rivas y expulsión de Kattya González

El senador independiente Ignacio Iramain (independiente) fue aún más directo al vincular el homenaje con la salida de Rivas del Senado.

“Habían decidido que era más importante blindar y proteger la mediocridad de un exsenador que respetar la voluntad popular de una de las mejores legisladoras de nuestro Congreso”, lanzó en referencia a la expulsión de Kattya González (independiente), a quien tuvo que reemplazar.

Iramain recordó que González fue una de las protagonistas de las denuncias sobre las irregularidades universitarias en el marco del título falso de Rivas y criticó que el Congreso haya actuado con severidad contra ella, mientras protegía a quienes hoy están cuestionados.

El legislador definió a Cubilla como “un maestro” y destacó no solo su nivel académico, sino también su ética y formación filosófica.

“Los únicos ejemplos son egresados de universidades fantasmas”

Por su parte, la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional (CN), sostuvo que el homenaje cobra todavía más relevancia en medio de una crisis moral e institucional. “Hoy más que nunca está en duda si realmente vale la pena estudiar”, expresó.

La legisladora lamentó que los jóvenes paraguayos tengan como referencias públicas a “egresados de universidades fantasmas”. “Ya no tenemos modelos para decirles a nuestros hijos: ese es el ejemplo que deben seguir”, manifestó.

Paredes afirmó que el país atraviesa “un problema grave de moralidad y deterioro de las instituciones” y valoró que Cubilla sea una figura capaz de inspirar a las nuevas generaciones “con sus conocimientos intelectuales”.

Filizzola advierte sobre “fábricas de títulos”

El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP) también aprovechó el homenaje para cuestionar el estado de las universidades paraguayas. Recordó que Cubilla viene advirtiendo desde hace décadas sobre la necesidad de fortalecer la investigación científica y lamentó que el país haya avanzado en sentido contrario.

“Universidades sin investigación no son universidades, son fábricas de títulos”, expresó.

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Filizzola alertó que actualmente existen “miles de abogados y médicos” formados en instituciones no acreditadas, lo que representa un riesgo para la ciudadanía.

Además, destacó el compromiso del científico con el país, señalando que pudo haber continuado su carrera en el exterior, pero eligió volver al Paraguay para formar generaciones.