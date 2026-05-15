Filizzola cuestiona negociación secreta entre Peña y Leite con aerolíneas

“¿Y estos? Peña y Leite negociando en secreto subsidios para aerolíneas!! Como si fueran los dueños de nuestro dinero!! ¿De dónde, por ejemplo, iban a salir los 5 millones de dólares?“, refiere el senador Rafael Filizzola en la red social X, al cuestionar la revelación del embajador paraguayo en Estados Unidos de América, Gustavo Leite, quien anunció semanas atrás que renunciará al cargo a fines de julio.

Esta semana, según un comunicado publicado por Leite, el gobierno de Santiago Peña propuso a American Airlines un paquete de “5 millones de dólares más beneficios” como apoyo fijo para garantizar la rentabilidad de la ruta.

Sobre el punto, y las negociaciones tras bambalinas, el senador Filizzola aludió a la incoherencia del Gobierno de Peña. Recordó que en su momento el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “negaba menos de 100.000 dólares para salvar las vidas de decenas de recién nacidos”.

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¿Qué dijo Leite?

En su comunicado, Leite reveló que a través de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), el Gobierno de Paraguay realizó una contraoferta a American Airlines de cinco millones de dólares más beneficios, pero la firma no aceptó la propuesta. Comentó que ante ese escenario, ofreció al presidente Santiago Peña buscar otras opciones.

Fue así que se concretó un encuentro con representantes de Gol Transportes Aéreos en febrero de este año, ocasión en la que -según la comunicación institucional- se presentó la propuesta para habilitar la ruta aérea.

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En su comunicado, Leite cuenta que GOL Airlines expresó su disposición a desarrollar la ruta Asunción-Miami con un apoyo eventual de 300 mil dólares por mes, por un año y solamente en caso de que la ruta represente pérdidas operativas verificables.

Dos días después de la reunión en Mburuvicha Róga, Gustavo Leite, con la frase “misión cumplida”, comunicaba de forma entusiasta la habilitación de la nueva ruta aérea directa entre Asunción y Miami, tras la confirmación oficial de la aerolínea GOL.

Poco más de dos meses después, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil comunicó de manera oficial que GOL Linhas Aéreas S.A – Sucursal Paraguay postergó el vuelo originalmente previsto para el día 8 de junio, en la ruta Asunción - Miami - Asunción, con cuatro frecuencias semanales. Esta situación dejó en off-side al Gobierno.

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Jefe de Gabinete defiende gestión

El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, defendió ayer la gestión de buscar conectividad con Estados Unidos. Aclaró que subsidiar aerolíneas para generar turismo es una “práctica común” en el mundo.

“Hicimos el análisis del subsidio a la aerolínea Gol para un vuelo directo a Estados Unidos y no tenía conveniencia”, expresó el funcionario.

Giménez, señaló, además que la “economía de guerra” obligaba a priorizar recursos. “El monto no sé, pero creo que eran US$ 360.000 por mes, por cierto tiempo”, manifestó.

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Dinac desconoce

Por su parte, el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Nelson Mendoza, aclaró que la institución a su cargo no puede erogar suma de dinero alguna, sobre todo si no está estipulada en su presupuesto.

Señaló que a diferencia de otros países, donde los aeropuertos son explotados por capital privado, en Paraguay, todo está en manos del Estado y por ello, cualquier determinación se toma en base a lo que dictaminan las leyes de la función pública.

“Nosotros somos una institución como cualquier otra, que presentamos nuestro presupuesto en el 2025 para el 2026. Ese presupuesto pasa por la Cámara de Senadores, pasa por el Ministerio de Economía. Y este presupuesto una vez aprobado, no podemos hacer ninguna erogación. O sea, mal podríamos nosotros negociar que vamos a pagar un millón, cien mil, mil, ni cien millones a nadie”, manifestó.