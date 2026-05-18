Enrique Riera descarta renuncia y retorno al Senado

“Creo, como dije alguna vez, que cuando el río suena, piedras trae. Pero escuché tantas veces que ya medio lo ignoro. Por lo visto, hay gente que quiere que deje el Ministerio o que querrá que me vaya al Senado. Pero yo hablo todos los días con el presidente (Santiago Peña) y todas las tareas que me da son de corto, mediano y largo plazo. Así que yo no veo que él tenga mucha intención de que vuelva (al Senado)”.

Así expresó hoy el ministro del Interior, Enrique Riera, al ser consultado si retomará su banca en el Senado, tal como se menciona en carpas del movimiento Honor Colorado (HC). En las elecciones generales de 2023, Riera fue electo senador por la ANR.

Pocas semanas se desempeñó en su curul, atendiendo que pidió permiso en la Cámara Alta en agosto de 2023 para asumir el cargo en Interior.

En referencia a los rumores, Riera dijo que su trabajo al frente del Ministerio del Interior “es aceptable pero falta mucho”. “Pero no hay ninguna señal clara de que yo tenga que volver, por lo menos por ahora. Al contrario, me pide que termine lo que está pendiente”, manifestó Riera, tras una rueda de prensa en Mburuvicha Róga.

Lea más: Riera afirma que el embajador Gustavo Leite debe renunciar

Actualmente, además de Riera, pidieron permiso en el Senado por Honor Colorado, para asumir el cargo de ministro en el Poder Ejecutivo, Juan Carlos Baruja (Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat; y Carlos Giménez, (Ministerio de Agricultura y Ganadería).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En tanto, Gustavo Leite, asumió en julio de 2025 el cargo de embajador paraguayo en Estados Unidos de América. Semanas atrás, anunció que renunciará a la misión diplomática a finales de julio próximo para luego reasumir su curul en el Senado.

“No sectarizar”

En referencia a las internas municipales previstas para el 7 de junio, Enrique Riera señaló que el presidente Santiago Peña le “pidió no sectarizar el ministerio”.

Lea más: Riera dice que “cuervos” y “carroñeros” quieren aprovecharse de la convalecencia de Cartes

“Yo no puedo tirarme de un lado, aunque obviamente tenemos candidatos. Vamos a apoyarle a Camilo (Pérez) en Asunción y a todos los candidatos oficiales en todo el país. Pero recibo a todos. Recibo a disidentes, recibo a colorados oficialistas, recibo a opositores. El Ministerio del Interior tiene una tarea muy delicada. La seguridad no tiene colores, por eso ni siquiera ha visto una foto mía en ningún acto. Y después probablemente cuando en la lista uno ya identifique a quién eligió el pueblo colorado, quizás ahí, en algunos casos me vaya porque me gusta, porque toda mi vida milité, pero siempre con la intención de atender a todos en el Ministerio del Interior”, expresó Riera.