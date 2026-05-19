Aprueban pedidos de informes sobre Jimmy Villaverde, el “militante” acreditado por Peña

La sentata de opositores en protesta por la censura cartista la semana pasada tuvo efecto parcial, ya que la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes dirigido al Mitic, encabezado por el ministro Gustavo Villate, sobre el rol de “Jimmy” Villaverde, respecto al cual el presidente de la República, Santiago Peña mintió descaradamente, ya que en 2023 lo presentó como su encargado de redes sociales, y hace un par de días dijo que apenas era un “militante cartista” que no tenía relación con el Ejecutivo.

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El pedido de informes fue planteado por el diputado Raúl Benítez (Independiente) y apunta a cuestiones medulares pretendiendo esclarecer si hubo o no uso de dinero estatal y vínculo institucional del Ejecutivo con la “campaña sucia” en redes sociales para atacar a políticos opositores y disidentes así como a medios de prensa y periodistas críticos.

Llamativamente, el pedido no encontró la censura habitual de la aplanadora cartista, que la semana ya colmó el vaso, motivando que como protesta, los diputado Benítez, Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) y Leidy Galeano (Yo Creo) realizaron una sentata en la sala de sesiones.

Entre los puntos centrales del pedido de informe, se encuentra el “detalle de si el ciudadano Juan Roberto Villaverde Emategui posee o poseyó credenciales, fotochecks, pases oficiales o autorizaciones de acceso temporal o permanente a dependencias del Poder Ejecutivo (incluyendo la residencia presidencial de Mburuvicha Róga) y REMITA copia fiel de dichos documentos y pases”.

Esto ya que apenas el sábado, el presidente Peña negó relación con “Jimmy” Villaverde, pero resulta que el año pasado le otorgó acreditación de la Presidencia de la República.

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El siguiente punto también es relevante, ya que se solicita si el Ejecutivo, ya sea a través de Mitic o de las binacionales (Itaipú y/o Yacyretá) realizó pagos a algunos de los involucrados en esta red de campaña sucia y sicariato mediático contra críticos y de promoción al gobierno.

Particularmente en el punto 2 se solicita: “Especifique detalladamente si el citado ciudadano o la firma comercial “Comunik” han mantenido contratos de servicios, consultorías, vínculos ad honorem, órdenes de compra o servicios tercerizados con la Presidencia de la República o con el MITIC (incluyendo fondos canalizados o gestionados ante la Itaipú Binacional o la Entidad Binacional Yacyretá) desde el año 2023 a la fecha. Desglose los montos totales asignados, conceptos de los pagos y REMITA copia de los respectivos contratos y facturas“.

Puntualmente además se requiere especificar si hubo pagos a las páginas que, llamativamente, una vez que fue destapado el caso, fueron desapareciendo, principalmente las denominadas: “Sucia Política”, “Central Noticias”, “Despierta Paraguay”, “PyElige”, “Centrados” y “En La Tecla”.

Apuntan a “chupamedias” con motivación estatal

El diputado Raúl Benítez (Independiente) fundamentó su pedido en las graves contradicciones en las que incurrió el presidente de la República, Santiago Peña sobre Jimmy Villaverde y la justificación que no cuadra, que supuestamente unos “fanáticos” por motus propio gastaron miles de millones para atacar a críticos del gobierno.

“La campaña sucia comunicacional del gobierno nacional está financiada por dinero público. Está financiada por dinero público. Sus chupamedias, sus rastreros, sus sicarios están pagados con dinero público, y son funcionarios, se pagan agencias publicitarias, se pagan también seguramente asesorías externas, pero se financian con dinero público. Y es por eso que hacemos los pedidos de informe para tener más claridad sobre eso", señaló Benítez.

El mismo remarcó que es ridículo que el MITIC pretenda hacer creer que las mismas páginas que atacaban a críticos, y de paso, promocionaban programas estatales como Che Roga Pora, Sumar, etc, pagan millones en publicidad sin recibir ni un pago o beneficio a cambio.

“Los chupamedias del gobierno casi el 100% me animo a decir, son chupamedias financiados por el Estado paraguayo. No existe un chupamedias de corazón o porque sí”, enfatizó.