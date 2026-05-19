Caso Aldo Cantero: Piden explicaciones por su voto al representante de Diputados ante el CM

El diputado Raúl Benítez (Independiente) en plena sesión pidió conocer los motivos del por qué Edgar Olmedo, en representación de la Cámara Baja ante el Consejo de la Magistratura dio su voto al cuestionado fiscal Aldo Cantero, para la inclusión en la terna para juez penal de Asunción y no dio su voto al fiscal Deny Yoon Pak, con destacada gestión en el operativo “A Ultranza Py”.

“Quiero entender sus argumentos para poder sostener lo que a leguas se nota que es insostenible. Votó por un magistrado, comprado, arrendado, al que se le filtran los chats en donde el abogado de Horacio Cartes le ordenaba a quién debía imputar”, dijo el diputado Benítez.

El parlamentario opositor agregó que también quiere saber por qué no se votó a Deny Yoon Pak, reconocido por liderar la compleja investigación del operativo“A Ultranza Py”.

"Deny Yoon Pak lideró causas más emblemáticas, como el caso de Erico Galeano y A Ultranza Py. Me encantaría que nos rinda cuentas por qué se premia al sicario arrendado de Aldo Cantero y se castiga a un fiscal que hace bien su trabajo, como lo es Deny Yoon Pak“, se preguntó el diputado opositor.

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El Consejo de la Magistratura el pasado 11 de mayo, dio a conocer la terna para ocupar el cargo vacante de juez penal de primera instancia de la circunscripción de Capital. Conforme al Edicto N° 01-2024, la terna está integrada por Aldo Rodrigo Cantero Colmán (siete votos), Osvaldo Ariel Prates Grassi (siete votos) y Eladio Tomás Cubilla Yahari (cinco votos).

“En este país no se premia al que hace su trabajo, sino que se premia a los que siguen órdenes como Aldo Cantero. El colega debe entender que representa a la Cámara y no a sus aliados”, remató el diputado.

Se ajustó a las reglas, dice

En respuesta, el diputado Olmedo indicó que Aldo Cantero no tiene ningún impedimento legal para formar parte de la terna. Olmedo dijo que “no lo defendería”, sin embargo, leyó todas sus documentaciones que según él estaba impecable.

En tanto que, ninguneó olímpicamente la consulta del por qué no dio el voto de confianza al fiscal Deny Yoon Pak.

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“Me regí a las normas y las disposiciones legales. Aldo Cantero se sometió al sistema y al funcionamiento de la institución. El ternado para un cargo de juez no tenía ni un solo impedimento legal. Estaba posicionado entre los primeros, fue evaluado y no tuvo una observación en su legajo. Él estaba habilitado para este cargo, no existe ninguna limitación”, dijo Olmedo.