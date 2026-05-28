¿Reculada de Bachi?: “‘Lo mismo que hizo Lugo’ puede significar que le traiga a Jéssica Cirio”

Se espera que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie próximamente sobre la acción de inconstitucionalidad presentada en 2024 por la exsenadora opositora Kattya González contra la resolución de pérdida de investidura que dictó en su contra la Cámara de Senadores, impulsada por la bancada oficialista cartista.

Ante la aparente inminencia del fallo de la máxima instancia judicial, el presidente del Congreso Nacional, el senador cartista Basilio ‘Bachi’ Núñez (ANR, Partido Colorado), causó polémica al insinuar ayer que no acataría una eventual decisión de la Corte favorable a González y no dejaría que la exlegisladora regrese al Senado si el Poder Judicial deja sin efecto su pérdida de investidura.

Lea más: Bachi adelanta que se niega a que Kattya vuelva al Senado: “Voy a hacer lo mismo que hizo Lugo”

“Probablemente voy a hacer lo mismo que Lugo”, dijo ayer el senador Núñez, en referencia a eventos ocurridos en 2018, cuando el entonces senador Fernando Lugo era presidente del Congreso y la mayoría en el Senado no permitió que los expresidentes Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos –senadores vitalicios por haber sido presidentes de la República– juraran como senadores activos, a pesar de que la Corte Suprema los habilitó para jurar.

Este jueves, sin embargo, el senador Núñez hizo un aparente cambio de postura y negó haber asegurado que desacataría la decisión de la Corte Suprema, ofreciendo una peculiar explicación sobre sus dichos de ayer.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“¿Quién es ‘Bachi’ Núñez para estar en contra?”

“Aclaro lo que dije ayer, me preguntaron qué iba a hacer y dije solamente lo mismo que hizo Lugo”, dijo hoy el presidente del Congreso. “‘Lo mismo que hizo Lugo’ puede significar que yo le traiga a Jéssica Cirio”, ironizó, haciendo referencia a rumores de hace más de una década que hablaban de una supuesta relación sentimental entre Lugo y esa exmodelo argentina.

Lea más: A esto se expone el Estado si “Bachi” no deja reincorporarse a Kattya, según abogada

El senador Núñez agregó: “Si la Corte Suprema de Justicia toma una decisión, ¿quién es ‘Bachi’ Núñez para estar en contra?”.

“Nosotros los colorados miramos para adelante, a pesar de que los mismos que critican en periodos anteriores desoyeron un mandato de la Corte no permitiendo jurar a electos y proclamados”, añadió, de nuevo haciendo referencia al caso de Cartes y Duarte Frutos en 2018.

Acto seguido, el senador Núñez insinuó que, en caso de que la Corte se pronuncie a favor de Kattya González, su regreso al Senado estaría condicionado a una votación del pleno de la Cámara Alta.

Lea más: Reincorporación de Kattya debe ser automática, sostiene Nakayama ante posible fallo de la Corte

La exsenadora y miembros de la oposición sostienen, sin embargo, que, si la Corte Suprema hace lugar a la acción de inconstitucionalidad de la exsenadora González, su pérdida de investidura quedaría automáticamente anulada y ella debería poder volver a su banca en el Senado sin la necesidad de votaciones o un nuevo juramento.