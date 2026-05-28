¿Nostradamus Núñez?: “Adivinan” posible motivo de la reculada de “Bachi”

El diputado opositor Raúl Benítez, que forma parte del equipo político de la senadora expulsada Kattya González, consideró altamente sospechosa la reculada del senador cartista Basilio “Bachi” Núñez que hoy pretendió negar haber dicho lo que dijo en la víspera, ante una eventual decisión de la Corte sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión presentada por Kattya.

“Probablemente voy a hacer lo mismo que Lugo”, había afirmado ayer Bachi, haciendo referencia a que en 2018, el entonces senador y presidente del Congreso, Fernando Lugo, con respaldo de la mayoría del pleno, impidió el juramento del entonces presidente y senador electo, Horacio Cartes, una situación que ni una relación tiene con este caso.

Hoy, Bachi ya amaneció con otro discurso, diciendo que se refirió a Lugo, pero no al hecho de pretender desacatar una eventual orden judicial, lo cual llamó poderosamente la atención de Benítez.

“Si la Corte dicta un fallo en contra de la vuelta de Kattya, va a quedar clarísimo que Basilio Núñez accedió al expediente antes de que sea público. Solo así se entenderá esta “reculada” en menos de 24 hs", apuntó Benítez.

A criterio del diputado opositor, o Bachi sería un “adivino” o ya sabría de antemano sobre una eventual decisión de la Corte, que podría ser en mayoría no haciendo lugar al pedido de restitución de Kattya González, que fue echada el 14 de febrero de 2024 en base a denuncias que luego fueron desestimadas por la Fiscalía.

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El legislador remarcó que la decisión de la máxima instancia judicial es clave no solo en cuanto a hacerse justicia, sino en favor de la democracia del país.

“La Corte no decide solo la vuelta de Kattya al Senado. Decide si seguimos siendo una República democrática o una dictadura disfrazada. Si las mayorías hacen lo que quieren y los poderes no controlan, la democracia muere", enfatizó.

Otros legisladores opositores como Johanna Ortega (Partido País Solidario) también brindaron su apoyo a González compartiendo imágenes con la frase: “Si hay justicia, Kattya pronto volverá“.