Peña normalizó el “robo” y el “uso y abuso” del Estado, afirma Diosnel Aguilera

El diputado opositor Diosnel Aguilera cuestionó el “desvergonzado blanqueo” de la Contraloría mediante un insultante “examen de correspondencias” sobre la repentina fortuna del presidente de la República, Santiago Peña. También, cuestionó que reclame un “pedido de disculpas” siendo que en su gobierno se “normalizó” la corrupción.

“El Presidente Peña normalizó el robo en su gobierno, al punto de que la sociedad ya ve como normal que se robe en todos los niveles. Estamos ante un presidente que perdió toda autoridad moral para exigir honestidad, ya que perdió el pudor de enriquecerse alevosamente a costa del erario público", afirmó.

Esto no solo por la fortuna que le brotó a Peña de la noche a la mañana, sino por otros casos de corrupción como el del extitular del Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara; el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez y el caso del senador cartista Javier Zacarías Irún.

“Sostuvo y sostiene a funcionarios altamente cuestionados en una inexplicable actitud de desprecio a los hechos evidentes de corrupción” y además “la utilización del avión presidencial por la familia, para fines particulares, no es más que la muestra del uso y abuso que está haciendo de los recursos del Estado".

Esto luego de que se conociera que en pleno feriado largo por las fiestas patrias (14 y 15 de mayo) la primera dama Leticia Ocampos y varios otros miembros de la familia presidencial viajaron a Buenos Aires en el avión presidencial

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La excusa fue la de participar en un desfile organizado por la oficina de la Primera Dama en el vecino país, pero donde fueron personas que no cumplian funciones en el Estado.

Ante esto, Aguilera señaló que el uso de los fondos públicos “lo hace sin temor porque sabe que aquí reina la impunidad para los propios, para el resto de los mortales sí, la justicia”.

Ante todo esto consideró insultante que Peña pretenda recibir “disculpas” por un dictamen de la Contraloría que es un “blanqueo” a todas luces.

“Su declaración jurada es un atentado a la inteligencia, un desvergonzado blanqueo por la Contraloria a un crecimiento estratosférico, dado en el peor momento de la economía del mundo, en plena pandemia", repudió el legislador.