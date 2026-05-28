Tres trabajadores para 321 jubilados: Ejecutivo nombra miembros de la Caja Ferroviaria

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 6113, con fecha 27 de mayo, por el cual se nombran representantes titulares y suplentes ante el directorio de la Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios, por el periodo 2025-2028.

Por la Asociación de Jubilados Ferroviarios del Paraguay: Los representantes titulares: Carlos Medina y Jacinto González Villagra.

Representantes suplentes: Pedro Cáceres González y Tranquilino Chávez González.

Por la Empresa Ferrocarriles del Paraguay Sociedad Anónima (Fepasa): Representante Titular: Édgar Raúl Jara López.

Representante Suplente: Rubén Darío Echeverría Villasboa.

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Elecciones

En el considerando del decreto se menciona la Nota N° 257/2026 del Ministerio de Trabajo, a través de la cual se remite la Nota N° 92/2025 de fecha 24 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios, mediante la cual se presentan los resultados de las elecciones y la propuesta de representantes ante el Directorio de la Caja para el periodo 2025-2028.

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El decreto indica que por medio de la Nota N° 92/2025 del 24 de diciembre de 2025, la Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios comunicó el resultado de las elecciones realizadas para la designación de representantes titulares y suplentes por los jubilados ante el Directorio.

Por su parte, a través de la Nota N° 187/2025 de fecha 28 de noviembre de 2025, la Empresa Ferrocarriles del Paraguay Sociedad Anónima elevó la propuesta de designación para integrar el Directorio de la Caja Ferroviaria.

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Deficitaria

Conforme a los datos del Ministerio de Trabajo, la Caja Ferroviaria mantiene apenas entre tres y cuatro trabajadores activos por año, frente a un total de 321 jubilados y pensionados registrados de forma constante en 2023.

A pesar del desequilibrio, la Caja Ferroviaria figura como activa en los registros oficiales del Ministerio de Trabajo, lo que implica que sigue siendo reconocida dentro del sistema nacional, pero sobrevive gracias a que el Estado “completa lo que falta”.

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De acuerdo con los datos publicados en la web de la Caja Ferroviaria, en 2025, el concepto de jubilaciones asciende a G. 9.783.019.711, en tanto que el informe de ingresos revela que la contribución a la seguridad social durante todo el año fue de G. 441.144.485.

Esto significa que aproximadamente el 4,5% de los gastos en jubilaciones son cubiertos por las contribuciones a la seguridad social, mientras que el resto, aproximadamente 95,5%, es cubierto por el Estado.