Campaña sucia: Cuestionan que silencio cómplice de Fiscalía es más fuerte que mentiras de Peña

El senador Rafael Filizzola se cuestionó hasta cuándo el presidente de la República, Santiago Peña y el ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic), Gustavo Villate pretenden negar el vínculo con Juan Roberto “Jimmy” Villaverde, al que describían como un simple “militante” del cartismo sin vínculo con el Ejecutivo, mentira que cayó por tierra al conocerse resoluciones oficiales del Mitic de pago de viáticos y asignaciones de funciones.

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“En cualquier democracia seria, estos hechos ya habrían generado responsabilidades políticas como mínimo, con cambios en el Mitic”, comenzó mencionando Filizzola.

Sin embargo, consciente de que poco se puede esperar de un Ejecutivo que ha demostrado cero empacho en mentir, ya que tanto Peña, como Villlate y la viceministra de Comunicación del MITIC, Alejandra Duarte Albospino, a sabiendas del rol de Villaverde, pretendieron negar su vínculo, Filizzola recriminó,sobre todo la inacción del Ministerio Público.

“Lo más grave, es que no veo a la Fiscalía investigando, si esto se financió con fondos públicos desviados o con dinero sucio. Son casi medio millón de dólares" remarcó.

Villaverde aparece ligado a cuentas digitales oficialistas como Central Noticias, que también tenía nexo con páginas dedicadas al ataque a políticos opositores y disidentes, así como a medios de prensa y periodistas críticos, como “Despierta Paraguay”.

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Las sospechas de financiamiento estatal de la “campaña sucia” aumentaron desde el momento en que se detectó que la empresa colombiana Digimarketing SAS, destinaba millones en publicidad en redes sociales tanto para promocionar programas estatales (Hambre Cero, Sumar, etc) como para atacar a periodistas y políticos.

“¿Hasta cuándo Emiliano Rolón va a seguir sin ver nada y sin poder hacer nada? ¿O será que no recuperó sus lentes del quincho de Mburuvicha Róga, donde también se pierden los sobres con dólares?“, cuestionó en tono irónico Filizzola.

Esto haciendo referencia a que gracias al caso denominado “Los sobres del Poder”, donde la exempleada de la residencia presidencial, Luz Maribel Candado, se supo que el Fiscal General del Estado era uno de los que se reunía en secreto con Peña y que en Mburuvichá Roga se “encontraron” al menos dos sobres “olvidados” con US$ 100.000 cada uno.

Desde que estalló el escándalo de la presunta campaña sucia con fondos estatales ha pasado casi un mes, sin que la Fiscalía haya siquiera designado un fiscal que investigue, pese a que incluso un grupo de diputados presentó un pedido para que el Ministerio Público actúe “de oficio”.