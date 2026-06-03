Campaña sucia: “Para mí está mal si se hizo desde el Gobierno”, sostiene “Bachi” Núñez

La Red Desinformante, que en el marco de una campaña sucia pautó cientos de mensajes de ataques a periodistas y críticos al gobierno de Santiago Peña, administrados por una empresa que también administró pautas del Gobierno en redes sociales a través de la agencia colombiana llamada Digimarketing SAS, es actualmente investigada por la Fiscalía.

Entre los elementos que se dieron a conocer, se encontró un celular perteneciente a Yecika Bracho, cuya dirección O’Leary 966 coincide con la de la agencia argentina Azafrán SA, que brindó servicios en los juegos ASU 2025 y que aparece ligada a la viceministra del Ministerio de Tecnología para la Información y Comunicación (Mitic), Alejandra Duarte.

A esto también se suma que Juan Roberto “Jimmy” Villaverde, señalado como operador de la “campaña sucia”, fue funcionario del Mitic, pese a que tanto Gustavo Villate, titular de Mitic, como Duarte, negaron este hecho, lo que levanta aún más las sospechas del vínculo del Gobierno con La Red Desinformante.

Consultado sobre el tema, el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, respondió que si se comprueba que se hizo desde el Gobierno, está mal. “Para mí está mal si se hizo desde el Gobierno, ya sea contra periodistas o adversarios políticos, y te habla una persona que sufrió en carne propia lo mismo”, sostuvo.

Lea más: Celular usado para “campaña sucia” revela nexo con viceministra de Mitic

Internas del domingo

Sobre las internas coloradas del domingo, al ser consultado sobre un posible voto castigo al oficialismo cartista, respondió que el movimiento Honor Colorado hoy día está consolidado con más de quince años de trayectoria, tanto dentro del poder de la administración del Estado Paraguayo, como fuera, aunque citando al diputado disidente Daniel Centurión, dijo que tras las internas, se debe dar el diálogo y el “abrazo republicano”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aseguró que Camilo Pérez, precandidato a intendente por el cartismo, es una “figura que no tiene techo”, que puede captar el voto asunceno, por lo que es el “temor de la oposición” que enfrentará a quien fue titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) durante la presidencia de Horacio Cartes, Soledad Núñez, como candidata a intendenta.

Negó que exista un desgaste del gobierno cartista y que en todo caso, las internas serían un plebiscito. Destacó que la debilidad de Arnaldo Samaniego, contrincante dentro del Partido Colorado de Camilo Pérez, está en su lista de concejales, ya que en el caso de Honor Colorado cuentan con dos listas de concejales con un total de 48 candidatos.

Ante el cuestionamiento de la senadora Lilian Samaniego, sobre que Richard Reichard, que integra una de las listas de concejales de Honor Colorado, quien según la legisladora es liberal, Núñez lo comparó con Santiago Peña, quien también fue militante del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y que posteriormente se pasó a filas coloradas para ser candidato a presidente de la República, quien perdió en la primera oportunidad contra Mario Abdo Benítez.

Lea más: Internas municipales: Todos los datos y dudas para el 7 de junio

Bachi tilda de “mariscal” a Mario Abdo porque “van a perder”

Recordó que los presidentes de seccional siempre responden al oficialismo colorado, lo cual es una fortaleza para estas internas, mientras que la disidencia está conformada por varios generales, entre ellos Mario Abdo Benítez, a quien tildó de “mariscal” de la derrota, ya que es una figura que le juega en contra a la disidencia.

“Para mí le juega en contra. Si vos comparás, por ejemplo, la candidatura de Horacio para presidente del partido está 50%, la de Mario Abdo está 15%, 20%. entonces, es un ancla que le lleva hacia abajo. Para mí es una unidad de generales, generales son Pettengill, Hugo Velázquez, Lilian, que fue presidenta del partido, de Mario Abdo, probablemente podemos decirle que ya va a ser mariscal, porque van a perder. Yo digo que Marito donde esté, te lleva tu voto hacia abajo. Si quiere venir a Honor Colorado, yo salgo de Honor Colorado”, refirió.

Sobre si este mismo efecto tendría la gastada imagen de Santiago Peña para la campaña, evadió al responder que por lo general los presidentes de la República no hacen campaña con los candidatos a intendente.

Se responsabilizó en ser el “mariscal de la derrota” en caso de que Camilo Pérez pierda la interna. Sobre posibles fugas tras las internas, aseguró que las mismas siempre se dan hacia el oficialismo y no hacia la disidencia o la oposición.

Lea más: Internas 2026: TSJE explica cómo será el operativo electoral

Ante los cuestionamientos de nombramientos y contratos de funcionarios provenientes de Villa Hayes, principal bastión político del clan Núñez y que serían operadores políticos suyos, respondió que tras las internas responderá con su abogado.