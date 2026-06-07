José Luis Benítez se impone en las internas de la ANR en la capital de Misiones

En la capital del departamento de Misiones, San Juan Bautista, la jornada cívica transcurrió con normalidad y tranquilidad. El único inconveniente registrado se presentó durante la conformación de las mesas receptoras de votos, en el local habilitado para los afiliados de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Tras el cierre de los comicios y según los datos difundidos por el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el actual intendente de San Juan Bautista, José Luis Benítez Herebia, candidato del movimiento Honor Colorado, se alzó con la victoria en las elecciones internas de la ANR.

Benítez Herebia compitió frente al presidente de la seccional colorada local, Carmelo Ibarra, representante del movimiento General Bernardino Caballero.

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De acuerdo con los resultados preliminares, la ventaja fue de 1.002 votos a favor del actual jefe comunal, quien de este modo se transformó en el candidato oficial del Partido Colorado para los comicios municipales.

Internas del PLRA

Por su parte, en las elecciones internas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el triunfo correspondió al exintendente de San Juan Bautista, Juan Carlos Meza Medina, quien gobernó el municipio durante los períodos 2010-2015 y 2015-2021. El dirigente se presentó como precandidato en representación del movimiento Nuevo Liberalismo Unidos para la Victoria.

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Meza Medina superó en las urnas a Fernando Ríos, representante del movimiento Frente Radical. La diferencia a su favor fue de 1.274 votos, resultado que lo consagra como el candidato liberal para las elecciones municipales previstas para el mes de octubre.

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De esta forma, Juan Carlos Meza Medina y José Luis Benítez Herebia serán los principales contendientes en la carrera por la intendencia de San Juan Bautista en los comicios de octubre.