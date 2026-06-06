Internas ANR: 2.804.546 electores habilitados y 16.739 precandidaturas en disputa en todo el país

El Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR) informó que los comicios se llevarán a cabo en 263 distritos de todo el país, con un padrón de 2.804.546 electores habilitados.

Para la jornada electoral se dispondrán 481 locales de votación y 8.018 mesas electorales, respaldadas por una estructura de 664.898 agentes electorales, lo que representa el 23,7% del padrón y equivale a un agente electoral por cada 4,2 electores, garantizando el control y la transparencia del proceso.

El despliegue de 664.898 agentes electorales es para el control del voto, señaló el TEP.

Padrón: Más mujeres

Santiago Brizuela, titular del TEP, señaló la composición del padrón, integrado por 1.406.854 mujeres y 1.397.692 hombres, con una distribución prácticamente equitativa.

Resaltó además la participación de la juventud colorada, que alcanza 431.241 electores de entre 18 y 30 años, de los cuales 216.310 son mujeres y 214.931 hombres, representando poco más del 15% del padrón partidario.

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Precandidaturas: 16.739

Respecto a la oferta electoral, el Tribunal Electoral Partidario confirmó 16.739 precandidaturas, distribuidas entre 623 precandidatos a intendentes para 263 cargos en pugna; 8.058 candidatos a concejales titulares y 8.058 candidatos a concejales suplentes para 2.838 cargos en pugna, respectivamente.

El informe también revela que cerca del 4,2% de los aspirantes a intendencias son jóvenes y que las mujeres representan aproximadamente el 17% de las candidaturas a jefaturas comunales.

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Máquinas de votación: 9.528

Finalmente, el TEP informó que estarán disponibles 9.528 máquinas de votación, de las cuales 8.018 serán utilizadas en mesa, 1.020 quedarán como contingencia y 481 estarán destinadas a la capacitación de los electores.

Central, el mayor peso electoral

Conforme a los datos del TEP de la ANR, el departamento Central (19 distritos). Tiene el mayor peso electoral para las internas municipales. Según los guarismos, en Central 743.887 electores están habilitados para los comicios.

Le sigue el departamento de Alto Paraná con 327.894 electores (22 distritos). En tercer lugar aparece Capital (Asunción) con 266.290 electores (1 distrito).

Distritos clave y fuertes disputas

De acuerdo a los datos del TEP, tres distritos pican en punta y en dónde se esperan unas reñidas internas municipales. Por ejemplo, Asunción tiene 266.290 electores habilitados.

En la capital se aguarda una contienda electoral entre el senador y precandidato Arnaldo Samaniego (disidencia colorada) y el actual titular del Comité Olímpico Paraguayo (COP) Camilo Pérez, postulante de Honor Colorado.

En segundo lugar aparece Ciudad del Este, capital de Alto Paraná, con 124.224 electores. Ahí se aguarda una fuerte competencia entre los precandidatos, Rigoberto Chamorro (cartismo anti clan Zacarías); Magno Álvarez, cartismo y apadrinado por el clan Zacarías. Por la disidencia colorada se presenta Gustavo Ovelar.

El tercer lugar, Luque tiene 89.911 electores habilitados.

En dicha ciudad, los precandidatos son el diputado Diego Candia (ANR-HC) y Hugo Farías (ANR-HC). Por Fuerza Republicana se presenta Carlos Rubén Salinas.

Tribunal garantiza transparencia

El titular del TEP Colorado, Santiago Brizuela, aseguró que el operativo para las internas municipales es para dar “transparencia y garantía en los resultados finales”.

Brizuela indicó que se desplegará este domingo 7 de junio un agente electoral por cada cuatro coma dos electores. “Es decir, cada cuatro electores y un poquito más, está un agente electoral participando en el control del voto. Eso es demasiado importante a los efectos de brindar transparencia y garantías en los resultados finales”, manifestó.

Son miembros titulares del TEP: