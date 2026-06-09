Beto Ovelar recuerda orden del Comando para expulsar a Kattya y responde a Soto: “Soy el mero mero”

El senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) afirmó que considera “saludable para la República” que la Corte Suprema se haya pronunciado sobre el caso Kattya González, aunque reiteró que personalmente nunca estuvo de acuerdo con la pérdida de investidura de la entonces legisladora.

“Hay que respetar la voluntad popular. Hay que reconocer que Kattya fue una de las senadoras más votadas de este Congreso”, expresó el legislador cartista al recordar su posición sobre el polémico caso.

Sin embargo, ante las consultas sobre por qué votó a favor de la expulsión, terminó reconociendo que la decisión respondió a una determinación adoptada por el movimiento político al que pertenece.

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“Hubo una decisión de equipo. Yo formo parte de un movimiento y de un partido”, señaló. Cuando se le insistió si existió una orden para acompañar la pérdida de investidura, respondió que fue una decisión tomada “en un órgano colegiado cuyo equipo tiene un conductor”, en alusión al Comando de Honor Colorado.

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Las declaraciones vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre el llamado mandato imperativo dentro de las estructuras partidarias, ya que Ovelar admitió haber acompañado una medida con la que no coincidía personalmente.

Defiende el criterio de la mayoría

El senador sostuvo que la Constitución presenta una contradicción respecto a la pérdida de investidura y argumentó que la mayoría parlamentaria es la que termina definiendo este tipo de situaciones.

“No puede ser que para una sanción de uno o dos meses se necesiten dos tercios y para expulsar a un senador se necesite mayoría simple. Eso dice, lamentablemente, la Constitución”, manifestó.

También defendió el fallo judicial y aseguró que la interpretación de la ministra de la Corte, Carolina Llanes, fue sólida al sostener que la Constitución prevalece sobre cualquier reglamentación interna del Senado, pese a que la misma sigue en vigencia hasta la fecha, la cual establece que un senador puede ser expulsado por 30 votos y no por 23 votos.

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Consultado sobre las acusaciones de que la decisión judicial habría sido influenciada desde el cartismo, Ovelar rechazó esa versión y afirmó que cualquier acontecimiento político termina siendo atribuido al expresidente Horacio Cartes. “Llueva o deje de llover, todos van a culpar a Don Horacio”, expresó.

No obstante, cuando se le preguntó si podía garantizar que ningún senador realizó gestiones ante ministros de la Corte, respondió que solo podía hablar por sí mismo.

Se proclama “el mero mero” de Caaguazú

En otro momento de la entrevista, Ovelar respondió al gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, quien había sostenido que su equipo político se impuso en 14 distritos durante las internas municipales.

El senador negó esos números y aseguró que su sector ganó en ocho de los quince distritos donde hubo competencia electoral, incluyendo Coronel Oviedo, capital departamental.

Afirmó entre risas, que aunque aclaró que las victorias y derrotas son circunstanciales dentro de la democracia, él es el mero mero del departamento, a juzgar por las expresiones de un periodista que dijo que en las elecciones del domingo pasado se iba a definir al mero mero del departamento.

Baruja, favorito para acompañar a Alliana

Ovelar también se refirió al escenario político rumbo a las próximas definiciones dentro de Honor Colorado y sostuvo que el ministro de Vivienda, Juan Carlos Baruja, aparece con ventaja para integrar una futura chapa presidencial junto a Pedro Alliana.

Según el legislador, aunque el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, fortaleció su figura tras los resultados en Asunción, Baruja cuenta con una estructura más amplia.

“Latorre tiene una buena presencia en Capital, pero Baruja tiene mayor bagaje a nivel nacional”, sentenció.