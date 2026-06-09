HC se quedó con las 20 candidaturas a intendente en Cordillera

En Caacupé fue electo como candidato Christian Bedoya (Lista 2C – Honor Colorado C); en Primero de Marzo, Rodrigo Samaniego (Lista 2); y en Altos, Achi Irala (Lista 2). En Arroyos y Esteros se impuso Lazarito Ovelar (Lista 2L – Honor Colorado L); en Atyrá ganó Rosa Correa (Lista 2C) y en Caraguatay, Patricio Ortega (Lista 2P).
Asimismo, Honor Colorado aseguró candidaturas con Cristhian Bustos en Emboscada; Víctor “Koscorito” Ayala (Lista 2K) en Eusebio Ayala; Jorge Chávez en Isla Pucú; José Velázquez en Itacurubí de la Cordillera; y Yiyo Saldívar en Juan de Mena.
La nómina se completa con Zacarías Vera en Loma Grande; Fidel Oviedo en Mbocayaty del Yhaguy; Francisco Scholz en Nueva Colombia; Enmanuel Gini en Piribebuy; Emigdio Ruiz Díaz en San Bernardino; Diego Martínez en San José Obrero; Carlos Mauricio Alfonso Galeano en Santa Elena; Luis Osmar Ferreira en Tobatí; y Luis Cantero en Valenzuela.
Con estos resultados, el movimiento cartista consolidó su hegemonía en Cordillera, obteniendo representación en la totalidad de los municipios del departamento y posicionándose con fuerza para disputar las elecciones municipales de octubre.
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Candidatos de la oposición
En Caacupé, los electores eligieron como candidato a intendente a Víctor Zárate (Lista 3 – Nuevo Liberalismo Unidad para la Victoria). En Primero de Marzo, Milciades Aguayo (Lista 9 – Frente Radical). En Altos, César Ferreira (Lista 100 – Diálogo Azul).
En Arroyos y Esteros, Héctor Capdevila (Lista 3 – Nuevo Liberalismo). En Atyrá, Yves Tanis (Lista 3Y). En Caraguatay, Nery Brítez (Lista 3).
En Emboscada, Cynthia Peña (Lista 3). En Eusebio Ayala, Marco Ortellado (Lista 3). En Isla Pucú, Stacy López (Lista 3). En Itacurubí de la Cordillera, William López (Lista 3).
En Juan de Mena, Juanchi Mendoza (Nuevo Liberalismo). En Loma Grande, José Vera (Lista 3). En Mbocayaty del Yhaguy, Luis González (Lista 9). En Nueva Colombia, Cyntia Estigarribia (Lista 3).
En Piribebuy, Héctor Bernal (Lista 3). En San Bernardino, Luis Aguilar (Lista 3). En San José Obrero, Pablo Coronel (Lista 9). En Santa Elena, María Pabla Cáceres (Lista 22 – Nuevo País). En Valenzuela, Manuel Fernández (Lista 100 – Diálogo Azul).
En Tobatí, Noemí González (PLRA – Movimiento Nuevo Liberalismo).
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