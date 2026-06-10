Cartismo recula y posterga crear su “criptouniversidad” que encendió alarma de la ANEAES

El polémico proyecto de ley que crea la Universidad Smartum, presentado por los senadores oficialistas Natalicio Chase y Juan Carlos “Nano” Galaverna volvió a postergarse a pedido del líder de la bancada cartista.

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Chase dijo que pedía la postergación sine die (sin fecha), hasta contar con todos los dictámenes necesarios.

Los proyectistas ya habían intentado aprobar el expediente el martes último en sesión extraordinaria días antes de las internas, en una adenda de último minuto y sin tener el dictamen vinculante del Consejo Nacional de Educación Superior Paraguay (CONES), como exige la ley.

Ante las críticas, especialmente lanzadas por la senadora Esperanza Martínez (PPC), los impulsores aceptaron la postergación por una semana, pero se jactaron de tener un dictamen favorable de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

Al día siguiente, la ANEAES resolvió paralizar la emisión de todos los avales para habilitar nuevas instituciones de educación superior. El titular del órgano, José Duarte Penayo, incluso pidió a los senadores devolver este y otros dictámenes hasta que elaboren otros con mejores parámetros.

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Smartum es un instituto técnico reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) apenas desde el 2023 y desde el 2024 tiene una alianza con la Asociación Nacional Republicana (ANR) de “Curso básico del Mercado de Valores”, que contó con la exposición del exjugador José “Mingo” Salcedo, director del citado instituto.

Salcedo es accionista de Grupo Trifecta, que posee Smartum, calificado como “el primer instituto de Trading reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencias que tiene oficina en el 6to piso del Atrium ubicado en Villa Morra”, según Forbes.