“Tocamos fondo” en IPS: Vallejo espera que investigación penal llegue hasta el final

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) señaló que es “gravisimo” que esté documentado en acta que el exasesor jurídico del IPS, José González Maldonado haya dejado asentado que por orden del presidente de la República, Santiago Peña, se haya favorecido con una quita de G. 3.281 millones mediante un acuerdo extrajudicial con el Consorcio Hotelero Sudamericano SA, representado por Jorge López Moreira.

“Si existe un motivo legal/jurídico de una quita tan importante, bueno, entonces vaya y pasa, pero si voy a hacer una quita por instrucciones de alguien es una situación muy grave. Acá lo que dice este personaje (Jose’i) González es que acá de acuerdo a tu apellido vos pagás más o menos”, repudió Vallejo.

Esto, ya que en el acta, se menciona de la sesión del Consejo de Administración del IPS en poder de la Fiscalía, Jose’i González Maldonado admitió que entregó el dictamen al asesor económico de la Presidencia de la República, Juan José Galeano, para que el Ejecutivo avale los puntos “políticos y jurídicos” de la operación, motivada además por la “relevancia de la familia involucrada”.

“¿De cuándo hemos escuchado que una deuda debe hacerse un análisis político por la relevancia de la familia? Realmente estamos tocando fondo como país y en este caso me alegro que se descubran estas cosas para ver exactamente cómo opera este clan González", insistió la legisladora.

La misma volvió a enfatizar que este nuevo elemento que salpica a Peña, así como el hecho de que el presidente de la República siga hace más de 10 meses sin nombrar a un procurador general de la República, donde también operaría el clan González Maldonado, lo hacen cómplice y responsable de todas las irregularidades.

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La misma hizo mención a la Procuraduría, ya que tras la salida del exprocurador y hermano de Jose’i, Marco Aurelio González Maldonado para ir como miembro del Banco Central del Paraguay (BCP), Peña avaló que siga hasta ahora un “interno” designado por Marco Aurelio, Rubén Elidio Gaona Gaona, y que para colmo replicaría su mismo “modus operandi”.

“Es muy grave lo que está ocurriendo y espero que se puedan tomar las previsiones. Creo que este caso mismo está siendo investigado por el Ministerio Público a fin de ahondar en esto, que podría ser ya de otra magnitud al saberse de esta quita y cuál sería el motivo principal”, sostuvo Vallejo.

El Clan González Maldonado replica un modus operandi tanto en el IPS como en la Procuraduría, donde negociaban millonarias quitas en detrimento de los intereses del Estado, a cambio de beneficiarse con millonarios montos en concepto de “honorarios profesionales” como abogados.

Este esquema “está avalando él (Peña) como presidente de la República al no cumplir su mandato constitucional de designar al procurador general de la República. Tenemos unos truchos hace 10 meses. Está faltando a la Constitución y a su deber como presidente de la República y este grupo es el mismo del clan González”, insistió finalmente la legisladora.

Esta, hace semanas viene denunciando la situación ilegal en la Procuraduría con un supuesto “procurador sustituto” qe no fue designado por el Ejecutivo y para colmo, en dicha institución se habría replicado el mismo esquema de los acuerdos extrajudiciales.