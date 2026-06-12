Dip. Rodríguez: Chapa “no puede estar conformado totalmente por Cristianos Ronaldo y Messis”

El diputado opositor Guillermo Rodríguez indicó que el diálogo entre Miguel Prieto, líder de Yo Creo con el nuevo presidente electo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros (PLRA, Nuevo Liberalismo) sin duda se dará ya pensando sobre todo en las elecciones presidenciales del 2028, y que hay una forma de definir la chapa presidencial que logre no abrir heridas ni generar enojos, ya que existen muchas figuras importantes en la oposición.

A título personal, sin comprometer la posición de su partido, Rodríguez consideró que hacer una interna podría ser muy desgastante, y apeló a otras formas de medición, como encuestas u otras vías menos confrontativas.

“Me gustaría que no se abran heridas que no se puedan cicatrizar o que no puedan sanar. Creo que es importante entender que tenemos grandes estrellas en la oposición paraguaya actualmente, pero un equipo no puede estar conformado totalmente por Cristianos Ronaldo y Messis. Tenemos que intentar que los egos de alguna manera se domen un poco y lograr esta candidatura de consenso“, señaló.

El mismo remarcó que Prieto está haciendo un trabajo intenso de recorrer el país y que no hay duda de que habrá un diálogo abierto con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y los demás sectores de oposición.

Le extiendo mis saludos y mis congratulaciones al nuevo presidente del PLRA y lo que quiero decir con esto es que yo estoy seguro que estas conversaciones se van a dar, más temprano que tarde, sea Miguel Prieto o viceversa", ya que todos somos conscientes de que es fundamental para salvar el proyecto opositor para el 2028.

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“El proyecto político opositor 2028 realmente es lo que anhelamos todos, una alternativa al gobierno del Partido Colorado”, pero para lograrlo “tenemos como oposición la obligación un poco de domar nuestros respectivos egos, entender e intentar posicionar lo mejor que tiene la oposición paraguaya para el 2028″, insistió.

Yo Creo actualmente es la tercera fuerza política con dos senadores y tres diputados, detrás del Partido Liberal Radical Auténtico y busca mantener la intendencia de Ciudad del Este, luego de generarle consecutivas, dolorosas y catastróficas derrotas al Partido Colorado en la capital de Alto Paraná.

No obstante, Rodríguez valoró otras figuras que consideró indispensables para el proyecto opositor futuro como el de la senadora de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes y el de la exsenadora expulsada Kattya González.

“Kattya es indispensable en ese escenario (de una oposición unida y fuerte) para el 2028, en el escenario que fuera que se presente Kattya es indispensable”, señaló.