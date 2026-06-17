Comisiones coloradas en el Senado impiden tratar reforma del salario mínimo

La reforma del cálculo del salario mínimo fue postergada por falta de dictámenes de comisiones asesoras segundos antes que la sesión ordinaria del Senado sea levantada por falta de quórum.

No es la primera vez que la mayoría cartista aplaza el estudio. La última vez fue el 2 de junio cuando Derlis Maidana (ANR, HC), titular de la Comisión de Legislación, pidió la postergación por 15 días.

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Se trata del proyecto de ley “que modifica varios artículos de la ley 213/93 ‘Código del Trabajo sobre el salario mínimo y reestructura la comisión nacional de salario mínimo”, presentado por varios senadores opositores.

El punto fue postergado automáticamente debido a que las comisiones que debían analizar la iniciativa no emitieron sus dictámenes.

Estos órganos asesores son la Comisión de Legislación presidida por Derlis Maidana (ANR; HC); la comisión de DD.HH. presidida por Mario Varela (ANR); la comisión de Desarrollo Social cuya titular es Zenaida Delgado (ANR, HC, exCruzada Nacional) y la comisión de Industria y Comercio cuyo titular es Luis Pettengill (ANR).

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Del IPC a la Canasta Básica

El proyecto de Ley presentado por legisladores de la oposición modifica artículos del Código del Trabajo relacionados con el salario mínimo y la reestructuración del Consejo Nacional de Salario Mínimo (Conasam).

Los proyectistas argumentan que el mecanismo actual por el cual se determina el monto a ser ajustado cada año el salario mínimo, un ajuste basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que establece el Banco Central del Paraguay (BCP), es inadecuado porque no refleja la medida real en que va aumentando el costo de vida para los ciudadanos. En ese sentido el proyecto plantea introducir otras variables de cálculo como el índice de productividad o por la variación de la canasta básica, entre otros.