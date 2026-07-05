Taiwán: Interés del Brasil de un acuerdo con China reavivó cruce con Paraguay

Durante la última Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se llevó a cabo el martes pasado, en la sede de la Conmebol en Luque, el presidente del Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, abogó por iniciar diálogos oficiales con China, en busca de concretar un acuerdo de libre comercio entre el bloque regional con el gigante asiático, la segunda potencia económica del mundo.

“El Mercosur está avanzando en los diálogos con Canadá, India y Vietnam. En esta cumbre, iniciaremos las negociaciones para una asociación económica con Japón. Pronto, queremos hacer lo mismo con China y continuar acercándonos a los mercados más dinámicos del mundo”, expresó el mandatario brasileño, en el cónclave de mandatarios.

Los estados partes del Mercosur que negocian acuerdos comerciales con otras naciones o bloques son: Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay.

El próximo año, Paraguay celebra con Taiwán 70 años de relaciones diplomáticas. En su último informe de gestión ante el Congreso Nacional, en relación a Taiwán, gobernada por el presidente William Lai, Santiago Peña lo calificó de “aliado estratégico” y “una nación hermana, con la que levantamos la Universidad Politécnica Taiwán–Paraguay, una inversión de casi 30 millones de dólares que forma a los ingenieros del futuro”.

A propósito de la relación con Taiwán, Peña citó el proyecto “Yguazú Digital” que busca la construcción de un data center de Inteligencia Artificial (IA). Dijo que será una alianza en partes iguales para construir uno de los mayores centros soberanos de computación para inteligencia artificial del mundo".

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“Sin condiciones”

En el marco de la Cumbre del Mercosur, en una rueda de prensa al culminar el cónclave de mandatarios, el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano reafirmó que Paraguay está dispuesto a analizar eventuales relaciones comerciales con China, pero aclaró que no aceptará ninguna condición que implique romper o modificar los vínculos diplomáticos con Taiwán.

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“Como ustedes saben, Paraguay no niega establecer relaciones comerciales con China, siempre y cuando no haya condicionamiento respecto de la relación diplomática que Paraguay sostiene y mantiene con Taiwán”, expresó Ramírez Lezcano.

El ministro de Relaciones Exteriores aseveró que esa condición constituye una línea roja para el Gobierno paraguayo. “Vamos a seguir el diálogo, vamos a negociar; si esas son las condiciones, no tenemos ninguna resolución”, manifestó.

China respondió

Este jueves 2 de julio, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, respondió hoy a una consulta sobre Paraguay y un eventual establecimiento de relaciones comerciales. Fue en reacción a una declaración del canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, durante una conferencia en la última cumbre del Mercosur.

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Pekín reaccionó a estas declaraciones, que se dieron luego de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, dijera que el bloque sudamericano avanza en las negociaciones para una asociación económica con Japón, y añadiera que “muy pronto” quería “hacer lo mismo con China”.

Guo Jiakun fue consultado por un periodista de AFP en Pekín sobre las declaraciones de Ramírez Lezcano y respondió: “el Gobierno y los dirigentes paraguayos deberían ajustarse a la tendencia histórica y a las aspiraciones del pueblo, situarse lo antes posible en el lado correcto de la historia y del lado de la gran mayoría de los países de la comunidad internacional, y tomar la decisión correcta que se ajuste a los intereses fundamentales y a largo plazo de su propio país, en lugar de seguir aislándose”.

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Paraguay es el único país del Mercosur, y de Sudamérica que no mantiene relaciones diplomáticas con China. En cambio, es uno de los 12 socios diplomáticos que Taiwán tiene en todo el mundo.

Pekín reclama a la isla autogobernada como parte de su territorio. El gobierno de China la considera una “provincia rebelde”. A su vez Taiwán no integra las Naciones Unidas, dónde Pekín tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad con derecho al veto.

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Comercio pero sin relaciones formales

China es es un destino de las exportaciones paraguayas como la soja, pese a que no existen relaciones oficiales.

Además, Paraguay importa del país asiático manufacturas, electrónica, vehículos, maquinarias, entre otros.

El 16 de octubre de 2025, un informe del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) concluyó que, pese a casi siete décadas de relaciones diplomáticas con Taiwán, Paraguay obtiene pocos beneficios económicos reales. Por otro lado, sostiene que China, sin vínculos formales, ya se consolidó como el principal proveedor comercial del país y actor clave en inversiones indirectas.

El análisis sostiene que la cooperación taiwanesa se ha limitado principalmente a donaciones periódicas de bajo impacto económico, otorgadas cada cinco años, sin planificación estratégica ni seguimiento sobre el uso de los fondos.

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En ese contexto, Cadep recuerda el aval otorgado por Taiwán para un préstamo de US$ 400 millones de la banca privada, que finalmente “fue desperdiciado” por el Estado paraguayo.

China supera a Taiwán en comercio e inversión

El informe señala que, aun sin vínculos diplomáticos formales, los flujos comerciales y de inversión directa de China hacia Paraguay son muy superiores a los provenientes de Taiwán. China ya ocupa el primer lugar como proveedor de productos al mercado paraguayo, y abarca rubros estratégicos como maquinaria, tecnología, bienes industriales y de consumo masivo.

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Cadep explica que los proyectos taiwaneses carecen de magnitud y planificación a largo plazo, en tanto que la inversión china, aunque aún irrelevante, se percibe más dinámica y con mayor potencial de expansión.

El informe advirtió también sobre las discrepancias estadísticas entre los registros de Paraguay y China respecto a los montos de inversión directa. “Las fuentes paraguayas muestran movimientos más dinámicos de la inversión china en Paraguay que aquellas disponibles como fuentes chinas”, indica el estudio.

Mercosur y las negociaciones con China

Actualmente, el Mercosur mantiene negociaciones con China para un acuerdo de libre comercio, del cual Paraguay participa formalmente como Estado miembro. Sin embargo, Cadep considera improbable que el país logre una apertura del mercado chino mientras mantenga su actual alineación diplomática con Taiwán.

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El documento señala que, a diferencia de Paraguay, países vecinos como Argentina, Brasil y Uruguay ya reciben inversiones directas chinas, con impactos notables en sectores como infraestructura, energía, transporte y tecnología.

Taiwán reacciona ante el avance chino

El análisis de Cadep advirtió que la creciente presencia de productos, capitales y empresas chinas en Paraguay genera una reacción de preocupación en Taiwán. En ese sentido, busca reforzar su influencia mediante nuevos créditos y promesas de inversión. Cadep sostiene que estas iniciativas surgen como respuesta a la pérdida de protagonismo económico frente a la expansión comercial del gigante asiático.

En su conclusión, Cadep advierte que las relaciones con Taiwán, pese a su valor simbólico y político, no generan beneficios proporcionales. En cambio, los lazos económicos con China muestran se muestran crecientes, visibles en los flujos de importación, consumo y presencia empresarial.

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Diputados paraguayos en Pekín

Un grupo de ocho diputados paraguayos viajó en octubre del año pasado a China, luego de una semana de controversias y amenazas directas como la del presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, que había advertido al diputado aliado cartista y vicepresidente primero de la Cámara Baja, Hugo Meza (ANR, B) de ser irradiado del oficialismo por plantear establecer relaciones diplomáticas con el país asiático y romper el lazo con Taiwán.

La lista de los 8 diputados que finalmente viajaron (más un comunicador invitado, Héctor Corte) fueron:

Diputado Nacional Carlos Pereira - PLRA Diputado Nacional Federico Franco - PLRA Diputado Nacional Ariel Villagra – PLRA Diputado Nacional Carlos M. López - PLRA Diputada Nacional Dalia Estigarribia - PLRA Diputado Nacional Pastor Vera - PLRA Diputada Nacional Roya Torres - PLRA Diputada Nacional Leydi Galeano – YO CREO

martin.riveros@abc.com.py