Denuncian arreamiento político en el Hospital de San Ignacio para candidata cartista

La doctora Rosanna González, presidenta del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), denunció públicamente el “arreamiento” de funcionarios del Hospital Distrital de San Ignacio (HDSI) para activar a favor de la campaña política de la precandidata cartista a la indentencia Dra. María Gloria Rodríguez, quien salió victoriosa tras las elecciones.

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La indignación salió a la luz tras la entrega de pergaminos de gratitud impresos a los trabajadores de blanco por su desempeño electoral. La legislación vigente prohíbe de forma taxativa toda actividad político-partidaria dentro de las instituciones del Estado, restricción que es todavía más rigurosa en los hospitales dependientes del Ministerio de Salud, segun denunció González.

Las evidencias compartidas en las redes sociales muestran certificados titulados “El equipo de Salud - Lista 2A - Pergamino de Reconocimiento”. En los documentos se lee el nombre de cada funcionario premiado al lado de las siglas “HDSI”, en directa alusión al Hospital de San Ignacio.

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El texto del pergamino expresa: “Gratitud por el trabajo en equipo, apoyo incondicional, responsabilidad y empeño que se tuvo durante las elecciones acompañando a la Dra. María Gloria Rodríguez”. Las firmas que avalan este reconocimiento partidario pertenecen al Dr. José María Mereles, director de la VIII Región Sanitaria, y al Dr. Manuel Aquino.

“Esto llega al colmo de todos los colmos. ¡Es incorrecto, es ilegal! Se prohíbe el proselitismo político en nombre de instituciones públicas. Me siento avergonzada de mis colegas. No debe existir ningún color en los hospitales. Una cosa es que se reúnan como amigos a título personal y otra que lo hagan a nombre de un hospital. ¡Basta por favor, ya pasaron todos los límites!”, descargó con la titular de Sinamed.

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Candidatura bajo la lupa

La beneficiada por la campaña de los médicos es la doctora María Gloria Rodríguez, quien era recandidata para la intendencia de San Ignacio en las elecciones internas del Partido Colorado bajo la Lista 2A, del cartismo.

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En dicha jornada electoral, Rodríguez se impuso tras cosechar un total de 3.704 votos (el 39,10% del electorado colorado local), lo que le dio el pase oficial para disputar las elecciones de octubre.

Director de VIII Región Sanitaria, denunciado

En marzo de este año, un grupo de funcionarios del mismo Hospital de San Ignacio ya había denunciado la existencia de un esquema de fuerte presión política encabezado por el director regional, José María Mereles, a quien acusaron de condicionar la permanencia o beneficios de médicos y enfermeros a cambio de sumarse a su línea partidaria.

En su momento, Mereles negó las acusaciones y argumentó que las denuncias provenían de personal descontento con los nuevos controles administrativos de su gestión.

Sin embargo, el propio director regional compartió recientemente en sus redes algunas imágenes de una merienda con funcionarios del hospital acompañada de la frase: “Compartiendo una merienda y hablando ya por el gran trabajo que se viene”. De acuerdo con las denuncias, fue en ese mismo evento donde se procedió a la entrega de los cuestionados pergaminos políticos.

Sinamed pide seperación de la salud con la política

La doctora Rosanna González, presidenta del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), habló con ABC y expresó que este caso es un esquema estructural que se replica en los centros asistenciales de todo el país.

“Con esta clase de actitudes se comprueba que los directores no son más que operadores políticos. En el 90% de los casos, los cargos de directores regionales u hospitalarios son boteos políticos. No existe concurso de méritos y aptitudes; son colocados directamente para hacer este trabajo de arreamiento”, expresó la médica.

La doctora explicó que cada departamento tiene un “jefe máximo” del cartismo que decide quiénes ocupan los puestos de dirección en los hospitales.

“Hasta ahora no lo hacían de forma tan alevosa como para entregar certificados impresos. Eso ya es documentar el delito. ¿Qué es lo que sigue? Exigimos que dejen libres a los hospitales y que no se metan con la salud de la gente”, concluyó.