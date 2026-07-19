Municipalidad de Asunción: ¿Qué se hizo con las recomendaciones del interventor Carlos Pereira?

El informe del interventor Carlos Pereira sobre el estado de la Municipalidad de Asunción en la gestión de Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC) evidenció todo tipo de hechos de corrupción y el descontrol sobre más de 9.000 funcionarios. A todo esto le sumó urgentes necesidades y recomendaciones para los próximos intendentes.

No conozco que acciones han tomado de las recomendaciones y sugerencias realizadas Carlos Pereira, exinterventor de la Municipalidad de Asunción.

En estas recomendaciones, el documento apunta a grandes rasgos, a cambiar el paradigma de la ineficiente y descontrolada institución y puntualmente urgía una reorganización administrativa.

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Así también, hablaba de racionalizar el gasto público, decenas de auditorías, más de 10 proyectos de ley sobre la carga jubilatoria; reformar el departamento jurídico ante una posible mafia entre abogados y jueces; reforzar el catastro y contratar más personal en esta cartera.

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En el área de “Control interno”, las recomendaciones fueron extensas. Otro punto importante fue reducir las direcciones y dependencias totalmente innecesarias y aplicar tecnología en las gestiones.

En otras observaciones, hablaba de reducir el gasto, aumentar las recaudaciones y prohibir el uso de fondos de bonos para gastos corrientes.

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Interrogado al respecto, el propio Pereira dijo a ABC Color desconocer si se habían aplicado o no sus recomendaciones.

A continuación se ofrece un resumen de las recomendaciones:

Nada fue aplicado y cartistas mienten afirma el concejal Blasco

Para el concejal opositor Humberto Blasco (PLRA), el intendente interino Luis Bello (ANR, HC) no aplicó ninguna de las recomendaciones. Señaló que aunque los referentes del oficialismo dicen en la Junta que se cumplió “puntillosamente” con todo, hasta la fecha la Intendencia se niega a remitir un informe por escrito sobre su cumplimiento.

“Jamás tuvimos respuestas”, dijo Blasco ante sus pedidos de informe sobre la aplicación de las recomendaciones. “Nada de eso se ha cumplido”, agregó.

El edil recordó que el interventor subrayó la necesidad de reducir gastos corrientes, aumentar ingresos a través de una mejor gestión de cobranzas y los recuperos de créditos.

Destacó que entre las recomendaciones figuraba la fiducia de administración con la posibilidad de encargar a varias agencias recuperar dichos créditos. Recalcó que el departamento jurídico de la comuna no puede manejar esto debido al volumen de reclamos.

“Jamás tuvimos respuestas. Nada de eso se ha cumplido” Humberto Blasco, concejal capitalino por el PLRA.

Los G. 500.000 millones, no se recuperaron

Blasco dijo además que no se ha observado ninguna gestión del recupero del crédito utilizado en gastos corrientes, es decir “Los 500 mil millones”.

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“Muy por el contrario, al derogarse la Cuenta Única, yo había solicitado el reembolso de los fondos desviados a los proyectos de infraestructura para los cuales se habían sacado esos créditos. Tampoco se hizo”, lamentó.

Señaló que el interventor también urgió la reducción de la planilla de funcionarios de más de 9.000. “No se redujo”, aseveró.

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Blasco también dijo indignado que ahora la administración de Luis Bello (ANR, HC) dice tener una “recaudación récord” pero dijo que esto ocurre por no pagar las deudas vencidas.

“Si no pagas las deudas que tenes vencidas, vas a tener saldo en tu banco. Pero si tú pagas tus deudas vencidas, esa plata no te va a alcanzar para llegar a fin de año”, aseveró.

El edil advirtió que esos recursos estarían siendo reservados para justamente cubrir los gastos corrientes (salarios y otros).

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Finalmente, Blasco prometió insistir ante la Junta Municipal y ante la intendencia que se remita un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones dejadas por Pereira.